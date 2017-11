Madagascar: Orange Money - Une nouvelle solution pour les joueurs du PMU Bet

Orange Money Madagascar et PMU Bet viennent de nouer un partenariat.

L'objectif consiste à développer une nouvelle solution afin de permettre aux joueurs du PMU Bet d'effectuer leur mise directement depuis leur mobile, et ce, sans avoir à se déplacer. Il leur suffit au joueur d'avoir du solde dans son compte Orange Money pour servir de mise, puis de composer le #144# choix 3, de choisir PMU Bet et ensuite suivre les instructions, a-t-on communiqué. Le joueur peut d'ailleurs parier jusqu'à cinq minutes avant la course du jour.

Ticket gagnant. Le nouveau menu développé par Orange Money Madagascar permet, par ailleurs, au joueur d'annuler un pari simplement à partir de son mobile en entrant dans le menu PMU Bet sur Orange Money, en choisissant « Annuler le pari » et en suivant les instructions jusqu'à la fin du parcours. Le client a par contre 15 minutes après sa mise pour annuler son pari. Au-delà de ce délai, le pari ne peut plus être annulé et sera pris en compte, a-t-on précisé. En outre, les gains peuvent être directement déposés sur le compte Orange Money du joueur. Celui-ci n'a plus ainsi besoin de se déplacer vers les kiosques pour les récupérer. Et pour savoir si un ticket est gagnant ou non, il suffit là aussi d'aller sur le menu PMU Bet sur Orange Money et de suivre le parcours pour encaissement du gain et d'y saisir le numéro du ticket.

Panoplie de services. Notons que PMU Bet est présent à Madagascar depuis mai 2017. Il permet aux joueurs malgaches d'effectuer des mises sur les courses de chevaux Quinté + et de participer à la tirelire de 1 million d'euros par jour. Quant à Orange Money, cette solution de Mobile Money permet aux populations d'accéder à une large panoplie de services les plus fondamentaux. On peut citer, entre autres, le transfert d'argent, l'achat de crédit téléphonique, le paiement de factures et les achats dans plusieurs commerces ainsi que les opérations bancaires. Orange Money séduit les Malgaches car c'est un service simple, sécurisant, et avantageux. C'est le service de Mobile Money qui a le plus large réseau de distribution à Madagascar, a-t-on conclu.