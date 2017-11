Madagascar: Hippisme - Une fin de saison en apothéose !

Bevalala des grands jours. C'était dimanche lors de la dernière journée des courses de chevaux à Bevalala. Une fin de saison en apothéose avec une foule monstre dont une frange est venue pour le concert de Ny Ainga, mais l'AHCEL n'en fait pas ombrage, car l'essentiel est qu'en marge, il y avait cette campagne de sensibilisation pour le développement de l'élevage des chevaux.

Des chevaux d'exception à l'image des poulains et pouliches de deux ans et demi qui foulaient pour la première fois la piste de Bevalala et qui ont franchement séduit l'assistance. On citera en premier le vainqueur de l'épreuve en l'occurrence Pointe de Flèche habilement prise en main par le meilleur jockey de la saison 2017, Patrick Rakotoarivelo. Perle de Carmen qui prend la seconde place ainsi que Pharus, brillant troisième ont fait parler d'eux durant cette journée.

Le Grand Prix de Clôture avec l'implication de PMU Bet, a vu la victoire de l'Oiseau Bleu sous la selle de Nicot Ramiliarimanga devançant ainsi Kathy Pleasure montée par Sedera Ranaivoarisoa. Nelly Fly occupe la troisième marche du podium avec l'aide de Jean Baptiste Rakotohanja.

Dans les autres courses de cette journée mémorable, Erinamitasoa Faniry enleva la première sous la conduite de Herita Razanajatovo tandis que Patrick Rakotoarivelo conduisit à la victoire de la 2e course, un King of Star dont on ne connait pas encore les limites.

Lutteur d'Or avec l'aide de Patrick Rakotoarivelo décidément intenable, remporta la troisième course montrant ainsi qu'il va encore compter sur le talent de ce digne fils d'Anselme au cours de la prochaine saison 2018.