Sénégal: Le grand oral d'Aymerou Gningue devant... Bby

Les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (Bby-majorité) ont tenu hier, jeudi 23 novembre un séminaire en perspective du démarrage de la session budgétaire prévu pour le samedi 25 novembre prochain. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, Aymerou Gningue, président dudit groupe, est largement revenu sur un certain nombre de questions d'actualité, notamment les détentions de Cheikh Tidiane Gadio et de Khalifa Sall, le travail du député, les concertations autour du processus électoral.

Dès l'entame de son discours lors de cette rencontre qui a réuni la plupart des députés du groupe de la majorité, Benno Bokk Yaakaar (Bby) le président Aymerou Gningue comme pour galvaniser ses collègues dans ce contexte de tensions autour de la controverse concernant la levée de l'immunité parlementaire du député-maire de Dakar, Khalifa Sall, et le refus d'une partie de l'opposition de prendre part à la concertation sur le processus électoral, s'est longue appesanti sur les défis de leur groupe. «Nous sommes très reconnaissants et très fiers de la position que nous avons d'être des députés du peuple appartenant à la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby majorité). Et nous sommes conscients du mandat que le peuple nous a donné, dans ce sens, nous ne cesserons pas d'être les portes voix de ce peuple pour que dans l'exécution de notre travail quotidien concernant le développement du Sénégal, nous puissions apporter en tant que représentants de ce peuple notre contribution pour que le Sénégal avance et les victoires du président Macky Sall et de son gouvernement puissent être retentissantes au niveau national mais aussi international», a lancé le président du groupe parlementaire Bby.

Poursuivant son propos, toujours dans cet élan de revigorer ses collègues dans ce contexte de tension politique avec l'opposition dite significative marqué également par le démarrage prévu le samedi 25 novembre prochain du marathon budgétaire, Aymerou Gningue, tout en en se félicitant du travail déjà effectué en commissions techniques s'est érigé en défenseur des députés. «Nous avons fait du 23 au 31 octobre un travail remarquable au niveau des commissions techniques. Les députés sont venus, en nombre, participer à ces travaux, donner leur point de vue, interpeller les ministres du gouvernement sur des questions essentielles, le tout dans une ambiance d'une très grande ferveur. Et pendant ces commissions techniques, il y'a eu plus de mille (1000) interventions rien qu'au sein du groupe Bby puisque je n'ai pas compté pour nos camarades de l'opposition et des non-inscrits. Lors de l'examen du budget en commission des Finances effectué du 5 au 19 novembre soit, une période de 14 jours, 756 intervenants avaient pris la parole pour directement interpeller le ministre du budget sur les politiques sectorielles», a souligné le président du groupe parlementaire Bby.

«C'est une grosse erreur que de penser que les travaux du parlement, c'est seulement les plénières. Les députés travaillent de neuf heures à minuit (09h à 00h), abordent toutes les questions qui traversent la politique économique du pays. Je suis fier aujourd'hui, en tant président du groupe Bby de partager cette fierté avec tous les collègues députés de Bby. Ce travail est souterrain et ne fait pas l'objet d'une couverture médiatique mais qui est très important en ce sens qu'il permet de mettre l'accent sur le développement du pays», ajoute encore Aymerou Gningue qui a par ailleurs exprimé au sujet de la vente des noirs africains en Lybie la solidarité de la majorité parlementaire au discours prononcé par le chef de l'Etat devant la tribune de la Cedeao, pour dit-il, que toutes les mesures soient prises afin de sauvegarder la dignité humaine.

«Le dialogue est un instrument essentiel dans le développement d'un pays»

Abordant la question des concertations initiées par le ministre de l'Intérieur autour du processus électoral auxquelles une partie de l'opposition dite significative a refusé de prendre part, le président de la majorité parlementaire a plaidé pour que toutes les parties prenantes puissent prendre part à ce dialogue initié par le chef de l'Etat et mené par le ministre de l'Intérieur. «Le dialogue est un instrument essentiel dans le développement d'un pays. Notre pays a besoin de paix, d'avoir un espace pacifié et le président de la République depuis 2012 ne s'est jamais lassé de faire l'appel au dialogue. En tant que députés membres du groupe Bby, nous confortons la main tendue du président de la République et du ministre de l'Intérieur pour un dialogue. Œuvrer pour que le parlement soit un espace de dialogue».

Soutien de Bby à Gadio et droit de réserve pour Khalifa Sall

Le dernier sujet évoqué par le président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yaakaar, Aymerou Gningue lors de la cérémonie de ce séminaire organisé par son groupe, est la question de deux de leurs collègues députés actuellement dans les liens de détention au Sénégal et aux Etats-Unis d'Amérique notamment Khalifa Sall et Cheikh Tidiane Gadio, tous pour délits financiers. Commençant son intervention par l'arrestation de Cheikh Tidiane Gadio par la justice américaine, Aymerou Gningue, soulignant que cette détention est un problème difficile pour tout député a tenu à exprimer son soutien et celui de tous les députés de la majorité à l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise sous le régime libéral. «L'honorable député, Cheikh Tidiane Gadio, était mon camarade de promotion, j'ai été même son ainé d'un an au lycée Blaise Diagne. Il s'est passé ce qui s'est passé, il est arrêté, nous ne voulons pas nous immiscer dans le travail de la justice mais nous voulons exprimer notre solidarité à l'endroit de ce député. Et dire que nous compatissons à ce qui lui arrive. Le président a été le premier à manifester son soutien. Dès que l'affaire a été rendu publique, il a donné des instructions au consul du Sénégal à Washington pour que l'assistance nécessaire lui soit apportée», a indiqué le président Gningue précisant dans la foulée.

«C'est la même position qu'a eue le président de l'Assemblée nationale et, il l'a fait par voie écrite et de manière officielle. Nous, en tant groupe parlementaire, nous nous solidarisons avec la position du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Nous soutenons notre collègue malheureusement notre soutien ne peut être que moral pour l'aider et prier pour lui afin qu'il puisse sortir très rapidement de la situation difficile dans laquelle il se trouve». Cependant, abordant le cas du député-maire de Dakar, Khalifa Sall le président Aymerou Gningue sur un ton tendu tout en se gardant de citer le nom du secrétaire chargé de la vie politique du Parti socialiste soulignant que «nous n'avons pris aucun acte qui soit illégal», a insisté notamment sur l'obligation de réserve que doivent avoir les députés sur cette question.

«C'est l'obligation de réserve que nous devons avoir sur certaines questions et cela est excrément important. Nous nous faisons le devoir de ne jamais nous immiscer dans le travail de la justice. La justice est une institution comme l'est le parlement, nous devons nous respecter, faire de sorte que chacun puisse faire son travail parce qu'on n'a aucune raison de penser que nous parlementaires, nous sommes plus dignes, plus sérieux, meilleurs que ceux qui sont appelés à dire le droit et qui le disent tous les jours», explique le président Gningue avant d'ajouter. «Ce sont les lois que nous votons que les magistrats appliquent dans leurs tribunaux, il faut donc que l'on se respecte. Chacun fait son devoir et doit laisser l'autre faire son travail (... ) Nous ne pouvons pas tout le temps passer notre temps à évoquer des questions sur lesquelles, nous devons avoir une réserve. Certains parlent mais je peux vous assurer, vous députés de Bby que nous n'avons pris aucun acte qui soit illégal. Nous avons toujours respecté et la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui régit notre fonctionnement».