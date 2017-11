Libye: Vente de migrants en Libye - Dakar exprime son indignation

Un grand rassemblement est prévu aujourd'hui, vendredi 24 novembre, à la Place de l'Obélisque. Initié par un collectif dénommé «Non au silence» et composé d'organisations de la société civile sénégalaise et africaine, la rencontre vise à dénoncer la vente des migrants en Libye, informe un communiqué parvenu à la rédaction hier, jeudi 23 novembre.

Dans le cadre de ses activités de protection des droits humains des migrants, le Collectif «Non au silence», constitué d'organisations de la société civile sénégalaise et africaine et de mouvements citoyens, organise un grand rassemblement ce vendredi 24 novembre 2017 à 15 heures à la Place de la Nation (ex Place de l'Obélisque), indique un communiqué parvenu à la rédaction hier, jeudi 23 novembre. Le document précise que la manifestation a pour but de protester contre toutes les formes d'esclavage, et plus particulièrement contre l'esclavage pratiqué en Libye sur les migrants originaires de l'Afrique sub-saharienne.

La source souligne, en outre, que toutes les organisations de la société civile, les mouvements citoyens, les syndicats, les artistes, les partis politiques et toute la population sénégalaise sont invités à participer à cette manifestation «pour dire non à l'esclavage et aux abus contre les migrants en Libye». Les organisations concernées sont, entre autres, le Forum des organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest (Foscao/Sénégal), la Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits de l'Homme (Coseddh) et le Groupe de travail femmes, jeunes, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest et le Sahel/Sénégal (Gt/Fpsao). Y en a Marre, Amnesty International font partis des organisations sénégalaises qui prendront part à l'événement.

Pour rappel, une vidéo filmée par la chaine américaine CNN a fait le tour de la toile ces derniers temps. Dans l'élément on aperçoit des ressortissants des pays de l'Afrique de l'Ouest vendus aux enchères. De nombreuses réactions d'indignations sont notées depuis la publication de cette vidéo. Dans cette mouvance, le Sénégal a convoqué le chargé d'Affaires de l'ambassade de la Libye à Dakar. Mieux, le président Macky Sall a demandé aux pays membres de la Communauté Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) de rapatrier tous leurs ressortissants.