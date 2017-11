Libye: Traite des nègres en Libye - Entre le scandale, l'indignation et la révolte il y'a la lucidité

La vidéo de CNN sur la traite des migrants vendus à l'encan comme des marchandises diverses aura fini de scandaliser à l'extrême tous les bien-pensants de notre société.

Devant de telles vilénies en plein 2017 près de deux siècles après l'abolition officielle de l'esclavage, les réactions diverses, des plus indignées au plus incendiaires ont été enregistrées de la part de personnes publiques pour condamner avec les mots les plus durs cette séquence indigne de l'HUMAINE PERSONNE.

On n'en attendait pas moins devant de tels actes de barbarie : vendre des êtres humains . Quelle IGNOMINIE...

MAIS ... Car il y'a un mais et un GRAND MAIS...

Au delà de l' indignation légitime voire de la révolte, suscitée par ces images atroces ,il y'a lieu de ne pas trop céder à l'émotivité spontanée qui donnerait raison au poète qui déclamait que « l'émotion est nègre, la raison, Hélène » et garder toute notre lucidité pour analyser froidement cette affaire.

Tout d'abord, on nous dit que ce reportage date de 2014 et a été fait par la journaliste soudanaise Nima ELBAGIR. Si cela s'avère, il faut se poser la question de savoir pourquoi un tel scandale connu depuis 2014, n'a été rendu public qu'en 2017? Quand on sait que l'information est un produit frais qui doit être consommé en temps réel au risque de perdre de sa pertinence du fait du phénomène de l'entropie qui la rend désuète dans le temps. Pourquoi garder des faits aussi graves et ne les divulguer que trois ans plus tard ?

Attendait-on le moment propice ? A quelles fins ? Gros mystère qui mérite d'être élucidé... et qui le sera un jour, pour sûr... N'est ce pas Monsieur le Ministre ?

L'autre aspect de cette affaire, c'est la REALITE DE L'ESCLAVAGE qui continue toujours d' être pratiquée un peu partout dans le monde particulièrement vis-à-vis des NOIRS africains... Réalité cruelle mais réalité VRAIE pour parler comme l'autre .

Sous ce rapport, l'affaire de la Libye n'aura fait que rendre public ce que tout le monde vit chaque jour sans réagir, parce que consubstantiel à la haine, le RACISME. L'Homme Blanc particulièrement l'Arabe a une Haine viscérale et atavique pour le Nègre à qui, il dénie jusqu'à la qualité d'être humain. Dans l'ADN de l'Homme blanc, le Noir ne peut pas être une PERSONNE comme lui, le Blanc..NON, Il y'aurait MALDONNE de la part de DIEU LE TOUT PUISSANT d'avoir crée des personnes NOIRES... C'est pourquoi, à quelques très rares exceptions près qui ne font que confirmer la règle, pour le Blanc, le NOIR est UNE ABOMINATION qu'il faut ERADIQUER de la surface de la terre par tous les moyens. On a essayé l'esclavage pendant plus de quatre siècles avec des millions de morts pour l'exterminer, le Noir est encore LA debout et bien vivant.. On va expérimenter la colonisation pendant plus de trois cents ans avec toujours son cortège de morts, le Noir est toujours là, bien vivant. On va en faire de la chair à canon pendant les guerres, le Noir est toujours là bien vivant et même mieux, plus exigeant car ayant pratiqué le Blanc dans les champs de bataille et compris sinon beaucoup, du moins certaines choses. Comme les droits humains. Un Noir qui réfléchit ? Là, çà devient plus dangereux encore. On va donc l'abuser par des subterfuges genre indépendance négociée, aide au développement, coopération bilatérale, multilatérale etc... pour mieux le crétiniser..Malgré tout, les noirs sont toujours là et de plus en plus nombreux, plus jeunes, plus frais et oh ! Sacrilège, fréquentant les mêmes endroits que le Blanc, aspirant aux mêmes choses que le Blanc..çà ne passe pas, c'est trop fort pour le Blanc..Il faut réagir... et vite..

On va encourager l'assimilation, çà ne suffit pas. On va donc les laisser périr par myriades dans les eaux de la Méditerranée et dans les regs et les ergs du Sahara. Çà ne suffit toujours pas. On va alors les vendre comme du bétail à des tortionnaires sadiques qui en feront leur exutoire et leurs jouets morbides au gré de leurs humeurs sataniques. Comme en Libye et dans certains pays bien connus. Tout cela pour marquer la HAINE à leur égard.. Peine perdue Messieurs les Blancs, le NOIR sera toujours LA et bien là..Quand bien même, il continuera toujours à être le souffre douleur perpétuel du Blanc et même des autres, il sera là, LE NOIR, jusqu'à la nuit des temps. Vouloir exterminer une race n'est que combat contre des moulins à vents. Il faut demander aux Nazis avec les juifs. Ces derniers ont tellement compris tout le bénéfice qu'ils peuvent tirer de cette victimisation à outrance de la SHOAH qu'ils ont réussi à en faire un paravent formidable pour culpabiliser l'occident dans toute attitude inconvenante à leur égard comme étant du sionisme et de l'anti- sémitisme. Aussi, on ne peut que s'émouvoir devant la récente déclaration du Premier Ministre israélien promettant d'exterminer tous les noirs (juifs de surcroit) présents en terre d'Israël. TERRIBLE..

Pourtant entre les hécatombes, les massacres, les brimades et autres atrocités vécus par les Noirs depuis toujours, il n'y a pas photo avec le sort des Juifs durant la deuxième guerre mondiale. Mais nos dirigeants, nos leaders politiques, culturels, économiques et autres comme nos populations n'ont jamais su tirer les leçons de tout cela pour trouver et mettre en œuvre les ressources, attitudes et postures nécessaires pour mettre fin à ce déni permanent de la personnalité et de la dignité de l'Homme NOIR. JAMAIS...

C'est en cela que la vidéo de CNN constitue un miroir grossissant des échecs des politiques et autres postures adoptées jusque là par tous les acteurs NOIRS dans tous les domaines. ECHEC ET MAT TOTAL ...

En un mot, nous n'avons jamais su NOUS FAIRE RESPECTER en tant que NOIRS. JAMAIS

OH !! Qu'avons-nous fait au bon DIEU pour inciter toute cette HAINE du Blanc à notre égard, Nous, les Noirs d'Afrique ?

Les vidéos macabres qui circulent sur le NET et qui montrent des scènes insoutenables de cruauté extrême des arabes envers des noirs, ont fini d'édifier tout un chacun sur la véracité de cette Haine du Noir qui ne pourra jamais être maquillée par des amabilités diplomatiques factices sur fond d'intérêts économiques, politiques ou autres.

Ah les Arabes, Ils nous appellent « frères » quand ils sont dans les pays étrangers avec nous mais ils nous traitent moins que du bétail quand nous allons dans leur pays. N'est ce pas que l'Algérie vient - parmi d'autres mesures iniques- d'interdire aux Noirs africains d'emprunter les bus publics et les taxis pour leurs déplacements en interne? Et pourtant ils se targuent d'être des frères !!!Quelle belle hypocrisie !!!

Bref, un roman entier ne suffirait pas pour dénombrer tous les sévices et autres sales traitements dont sont victimes en permanence, les noirs africains dans les pays des Blancs et particulièrement dans les pays arabes tant cela relève finalement de la banalisation et de la normalité vis-à-vis des NOIRS...

C'est dire que le racisme anti-noir a encore de beaux jours devant lui... Mais en PURE PERTE cependant... Car quoiqu'on fasse, le NOIR sera toujours là et bien là, n'en déplaise aux racistes de tous bords...

Cependant, si la vidéo de la Libye est certes, la forme la plus abjecte de la manifestation du racisme anti-noir, il ne faut pas se voiler la face et reconnaitre qu'il existe beaucoup d'autres formes de manifestations du racisme dans toute sa laideur sur lesquelles il serait salutaire de poser un regard lucide et responsable.

Le racisme est la manifestation extrême du mépris pour son prochain qu'on a du mal à accepter comme un alter égo digne d'égards et de respect. Et pourtant toutes les religions révélées préconisent à longueur de sermons que « tout homme est un frère pour un autre Homme » ou « Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse » etc...

Quand on voit et vit certaines attitudes incroyablement hideuses entre Humains, il faudra s'interroger sur la FOI religieuse de certaines personnes.

Sur ce chapitre, il nous faut faire notre introspection individuelle et collective et se poser moult questions sur nos comportements et nos rapports avec l'autre. Malcom X disait justement « que si on peut taper sur les Noirs en toute impunité c'est bien parce que les Noirs eux-mêmes se tapent entre eux sans pitié pour des broutilles » C'est tellement vrai tout çà . Dans la vidéo, n'est ce pas que ce sont des africains qui vendent des africains à d'autres africains ?

Nous africains, avons beaucoup de mal à nous supporter les uns ,les autres. On se méprise littéralement entre nous, noirs africains. Une attitude négative qui déteint même dans nos propres pays avec les catégorisations factices entre « Nobles » et « Castés »,riches et pauvres, citadins et campagnards etc... qui sont des clivages artificiels rigides dans nos sociétés et qui sont autant de freins au développement de nos pays et à la construction d'une solidarité réelle et partagée. Les Blancs sont solidaires, les Juifs sont solidaires , les chinois sont solidaires, tous sont solidaires entre eux sauf les Africains Noirs. Et le Blanc l'a tellement compris qu'il nous dresse les uns contre les autres avec la complicité active et passive de nos propres « parents» noirs.

Quand le Président WADE disait qu'il y'avait beaucoup plus d'actes racistes contre les noirs dans certains pays africains, que dans les pays européens, il avait suscité l'indignation bruyante de quelques bien pensants. Mais tout le monde dans son for intérieur savait qu'il disait vraiment vrai. Jusqu'à quand tout çà?

Il est donc temps, vraiment temps que les Africains Noirs apprennent à se respecter les uns, les autres et à cultiver la solidarité africaine véritable. Car partout ailleurs, quoiqu'ils fassent, ils ne seront toujours aux yeux des autres que des NEGRES bons à chasser, à violenter, à brimer, à mutiler, à supplicier, à vendre et à..TUER impunément.

Il y'a plus de cinquante ans, dans les années soixante, MALCOM X encore lui, disait : « Le jour où l'homme noir respectera l'homme noir, personne ne marchera sur l'homme noir ».

Aujourd'hui encore, cela reste TOUJOURS à REALISER.

Que Dieu gardes le Sénégal, l'Afrique et les noirs d'Afrique... .