Afrique: Classement mondial FIFA - Le Sénégal mène la danse africaine

Première nation africaine, 23ème sélection mondiale. Le Sénégal vient de décrocher son meilleur classement dans le baromètre que la Fifa a mis en place depuis 1993.

La bande de Sadio Mané navigue ainsi sur le toit de l'Afrique et enterre du coup le meilleur classement de la génération 2002 (27ème au classement mondial).Une grosse performance pour Aliou Cissé qui reste sur une nuage après le Grand Chelem lors des éliminatoires de la CAN 2017 et la qualification avant terme à la coupe du monde Russie 2018.

La conclusion des éliminatoires de la Coupe du Monde de la Fifa, Russie 2018 a marqué la dernière édition du Classement mondial Fifa, qui voit le Sénégal et les vainqueurs des barrages de la zone Europe progresser dans la hiérarchie.

Les Lions du Sénégal profitent de leur première qualification pour la Coupe du Monde depuis 2002 pour atteindre le 23ème rang, soit le meilleur classement de leur histoire. Le Sénégal est désormais la nation africaine la mieux classée, ayant doublé deux autres qualifiés de la CAF pour Russie 2018 : la Tunisie (27ème, plus 1) et l'Égypte (31ème, moins 1).

Les barragistes victorieux de la zone Europe ne sont pas en reste puisque la Suisse (8ème, plus 3), le Danemark (12ème, plus 7), la Croatie (17ème, plus 1) et la Suède (18ème, plus 7) gravissent un total cumulé de 18 places. Ainsi, les Suisses retrouvent le Top 10 tandis que les Suédois signent la plus grande progression en termes de points de cette édition après avoir éliminé les quadruple champions du monde italiens (1:0 score cumulé).

L'Italie (14ème, plus 1) est l'une des quatre équipes du Top 20 qui n'iront pas en Russie, avec le Chili (10ème, moins 1), le Pays de Galles (19ème, moins 5) et les Pays-Bas (20ème, inchangé).

Les cinq premiers du classement mondial - l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine et la Belgique - seront quant à eux bel et bien présents, et ils conservent tous leur rang de l'édition d'octobre. Ils devront en revanche faire attention à l'Espagne, qui occupe désormais la sixième place après avoir dépassé la France et la Pologne.

Plus loin, la Palestine (82ème, plus 2), le Luxembourg (84ème, plus 9) et Chinese Taipei (135ème, plus 8) imitent le Sénégal en atteignant leur meilleur classement à ce jour. Enfin, il convient également de noter les progressions notables de la RDP Corée (114ème, plus 18), du Liban (87ème, plus 13), du Burkina Faso (44ème plus 11) et de l'Indonésie (154ème, plus 11).

Le prochain classement mondial Fifa sera publié le 21 décembre 2017.