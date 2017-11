Par ailleurs, il informe que ce chantier qui va coûter à terme 1 milliard 800 millions de francs Cfa a nécessité une mobilisation de beaucoup d'entreprises sénégalaises avec plus de 120 personnes qui y travaillent en permanence depuis le début des travaux. Il ajoute que ce quai de pêche va jouer un rôle très important car ce sera un quai test avec de nouvelles manières d'exploiter le poisson. «Nous avons envoyé, il y a de cela deux mois des stagiaires de Soumbédioune au Maroc pour s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de commercialisation de poisson. Aussi, ce chantier va disposer de chambres froides négatives moins de 18 degrés pour conserver le surplus de poissons et de chambres froides positives à 0 degré pour conserver la fraicheur du poisson. Une fabrique de glace de 5 tonnes par jour est également intégrée dans le projet», indique-t-il.

«De par la position de Soumbédioune, ce chantier a pris un peu de temps, parce qu'il a fallu mettre en œuvre les travaux d'enrochement et de stabilisation du sol. Ce qui a pris plusieurs mois. A l'heure actuelle, les travaux sont suffisamment avancés et nous pensons en relation avec l'entreprise qu'au plus tard au mois de février 2018 le Roi Mohamed VI et le Président Macky Sall pourront revenir ici inaugurer cet ouvrage», assure-t-il.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.