Maroc: Prières rogatoires accomplies à la Mosquée Hassan de Rabat en présence de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

Munir El Haddadi se distingue plus dans les médias que sur la pelouse en ce moment à l'approche du tirage… Plus »

Ses pluies et Sa miséricorde sur le Royaume, car "c'est Lui qui fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré, et répand Sa miséricorde" (Coran).

Dans un climat de recueillement, les fidèles dont des enfants, des élèves d'écoles coraniques et des étudiants de l'Institut Mohammed VI de formation des Imams prédicateurs et prédicatrices, à leur tête SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, se sont dirigés vers la Mosquée Hassan, élevant des prières au Tout-Puissant, l'implorant de répandre Ses bienfaits.

A son arrivée à Bab Chellah, d'où le cortège officiel a pris le départ, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été salué par le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohammed Mhidia, le président du conseil de la région, Abdessamad Sekkal et le secrétaire général du Conseil supérieur des ouléma, Mohamed Yessef.

