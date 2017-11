Sénégal: Traite de migrants Sub-sahariens en Lybie - Moustapha Niasse et l'Afp prônent une intervention immédiate

Face à ce tollé de récriminations et autres indignations contre la vente de migrants ressortissants de pays Sub-sahariens en Lybie, l'Alliance des forces de progrès (Afp) estime que l'urgence se trouve ailleurs. Dans un communiqué rendu public hier, jeudi 23 novembre, le Secrétaire général de l'Afp et compagnie, appellent à l'arrêt de l'hypocrisie pour une action immédiate pour libérer, par tous les moyens, tous ces jeunes victimes d'atrocités.

L'heure n'est plus aux discours, mais plutôt à des actions concrètes, semblent dire les progressistes relativement aux faits gravissimes liés au nouvel esclavage dont des ressortissants de pays d'Afrique sub-sahariens font l'objet, en Lybie. En effet, le Secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (Afp), Moustapha Niasse et compagnie, dans un communiqué rendu public hier, jeudi 23 novembre, estiment en fait qu'il est «inutile d'ergoter sur les causes de cet avilissement sans nom de l'être humain, agressé dans sa dignité, avec des traitements dégradants, qui enlèvent leur part d'humanité aux bourreaux, également».

De l'avis des progressistes, ce concert de causes avancées çà et là, notamment «le dossier brûlant de l'emploi des jeunes; l'affaissement de l'Etat libyen après la disparition tragique du Colonel Kadhafi», ou encore «la porosité des frontières», sans oublier «les mesures drastiques prises par l'Occident pour arrêter le flux migratoire», n'est que «litanie dérisoire» à leurs yeux. Donc, pour eux, il y a en face «une réalité qui interpelle nos consciences : des visages de milliers de jeunes désespérés qui bravent la mer c'est-à-dire la mort pour tomber entre les mains des nouveaux sadiques, qu'ils s'appellent passeurs, «propriétaires», bref, des criminels mus par l'appât du gain et qui n'hésitent pas à ravaler des créatures de Dieu en les chosifiant».

Jugeant, par conséquent, inacceptable «cet embryon de répétition de l'histoire» le président de l'Assemblée nationale et compagnie restent formels sur la nécessité de rencontres immédiates pour «que des mesures concrètes et appropriées soient prises pour tuer le mal dans l'œuf et châtier tous les responsables, visibles et invisibles». Mieux, la deuxième personnalité de l'Etat et ses camarades de parti appellent à l'arrêt de l'hypocrisie. Il urge, à leur avis, de sauver «notre humanité en libérant immédiatement, et par tous les moyens nécessaires, tous ces jeunes à qui on donne le coup de grâce, en leur volant jusqu'à leur part d'homme»