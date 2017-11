La police de Diameguene Sicap Mbao informée du crime s'est dépêchée sur les lieux. La police a interpelé l'autre frère qui ne jouit pas non plus de toutes ses facultés mentales et les autres membres de la famille pour une audition avant de les relâcher quelques après.

«Il se permet même de trancher son propre corps pour montrer qu'il est sadique, quand il se déshabille on aperçoit des cicatrices sur tout son corps. Mansour est agressif et à la limite nous disons qu'il est fou», a expliqué un jeune la quarantaine devant la maison mortuaire.

Un voisin sous le couvert de l'anonymat de révéler «nous sommes presque du même âge, on a grandi dans le quartier. Et depuis notre tendre enfance, il avait l'habitude de poignarder ses camarades. Il y a des camarades qui portent jusqu'à présent des cicatrices causées par lui. C'est un détraqué mental» a laissé entendre son camarade. Un autre de renchérir pour expliquer comment la violence est devenue son jeu favori

Elle a été finalement calmée par les sages. D'après les membres de la famille et voisins, le meurtrier ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Un récidiviste adepte du temple de Bacchus, est peint par les voisins comme un homme violent qui parle à peine et n'hésite pas à planter son couteau sur les passants.

La nouvelle de son crime plonge tout le quartier dans la tristesse et dans l'émoi. La maison ne désemplit pas, avec un va et vient incessant de personnes. Les voisins accourent pour compatir à la douleur de la famille. Les parents descendent des taxis clandos avant de s'engouffrer dans la maison en sanglots.

Le quartier de Darou Salam à Diameguene Sicap Mbao n'en revient pas toujours dès que la nouvelle de la mort de l'imam ratib de la mosquée, Mbaye Diop, s'est répandue comme une trainée de poudre. Et pour cause, c'est son propre fils du nom de Mansour qui l'aurait égorgé hier, très tôt dans la matinée.

