Ghana: Richmond Boakye - Le Ghanéen intéresse Anderlecht

À la recherche d'un avant-centre pour janvier, les dirigeants du Sporting Anderlecht lorgnent sur Richmond Boakye. Le manque d'efficacité des Bruxellois a encore été criant contre le Bayern. Teodorczyk à la recherche de sa meilleure forme depuis des mois, Harbaoui qui est plus un finisseur qu'un attaquant travailleur et Beric qui ne convainc pas, le Sporting a un souci en pointe et le staff technique s'en est déjà rendu compte. De quoi motiver encore un peu plus les dirigeants à tenter le coup Richmond Boakye cet hiver ?

Selon La Dernière Heure, le RSCA a déjà visionné quatre fois Richmond Boakye (24 ans) et s'est informé auprès de son club, l'Étoile Rouge de Belgrade. L'attaquant ghanéen impressionne cette saison et son prix se situe entre sept et neuf millions d'euros. Une somme élevée ... mais pas impossible à mettre.

D'après le scout et analyste Tom Billen, qui connaît bien le marché des pays des Balkans, ce serait une bonne idée. « Il est très puissant et peut mettre tout seul la pression sur les défenses », explique-t-il dans des propos relayés par walfoot. « Ce n'est pas le plus technique, mais il gagne tous ses duels ». Billen va même plus loin : « Il aurait tout à fait sa place dans le onze d'Anderlecht ; actuellement, il a le niveau pour être un des meilleurs attaquants de Belgique », estime-t-il.

Richmond Boakye est le profil idéal pour Vanhaezebrouck le coach des Mauves : un ours d'1 m 86 et de 86 kilos qui est capable de terminer une action. Il est aussi international ghanéen et il a déjà marqué six buts en seulement douze capes.