Sénégal: Cissé, le «béni»

Cette prouesse, Cissé la doit à son leadership naturel. C'est lui qui a trouvé les mots justes pour convaincre des binationaux comme Keita Baldé Diao, Abdoulaye Diallo, Mbaye Niang et Youssouf Sabaly à intégrer la tanière. C'est lui aussi qui n'a pas hésité à apporter une rupture en écartant des joueurs à fort caractère comme Papy Mison Djilobodji, Lamine Sané, Demba Bâ, Papis Demba Cissé et Dame Ndoye, comment le site sport221.com.

Sur ce registre, seul Abdoulaye Sarr a fait mieux en 2006. A l'époque où le Sénégal a atteint les demi-finales d'une coupe d'Afrique. Mais avec un parcours chaotique soldé par deux victoires (Zimbabwe phase de groupe, Guinée quart de final) et quatre défaites (Nigéria et Ghana phase de groupe, Egypte demi-finale, Nigéria troisième place), là où Cissé n'en a perdu 1 contre le Cameroun au tir-au-but.

