Togo: La Fédération des Sports Scolaires et Universitaires est née

Le gouvernement du Togo a adopté ce jeudi en conseil des ministres la création de la FETOSSU, entendez par là, Fédération Togolaise des Sports Scolaires et Universitaires. Ce décret a été adopté après des constats faits par l'état.

« La pratique des activités physiques et sportives au Togo a souffert pendant longtemps de l'inexistence d'un cadre juridique et réglementaire, un vide juridique qui n'a pas permis d'atteindre tous les objectifs escomptés : les sports scolaires et universitaires étant une pépinière de talents sportifs » peut-on lire dans dans le communiqué final du conseil des ministres.

Ainsi pour pallier ce vide, le gouvernement togolais veut s'inscrire dans la perspective selon laquelle : »L'évolution de la pratique des activités physiques et sportives tendant de plus en plus vers le professionnalisme, il est nécessaire de repenser et de reformuler le secteur en vue de donner une chance à l'éclosion d'une jeunesse pleine de talent dont regorge notre pays ».