Egypte: Mohamed Salah soutient une campagne de l'ONU pour les droits des femmes en Égypte

Le joueur de Liverpool et de la sélection égyptienne Mohamed Salah s'engage. Le Pharaon a apporté son soutien à une campagne de l'ONU contre les violences et les inégalités envers les femmes en Égypte, où le harcèlement sexuel est très présent, en partageant une vidéo d'animation sur les réseaux sociaux. Celle-ci montre aux hommes comment casser les stéréotypes et défendre l'égalité des sexes dans son pays.

«Parce que je suis un homme qui comprend qu'un homme et une femme ont les mêmes droits et responsabilités, j'ai décidé de soutenir la campagne « Parce que je suis un homme »», a en plus écrit le joueur de Liverpool.

Des centaines de milliers de personnes ont visionné la vidéo d'animation montrant aux hommes comment casser les stéréotypes et défendre l'égalité des sexes en Egypte, après son partage sur les réseaux sociaux par Mohamed Salah. Selon une étude de l'ONU publiée en 2013, plus de 99% des femmes ont été victimes de harcèlement en Égypte, où elles sont quotidiennement confrontées aux remarques obscènes, voire aux attouchements.