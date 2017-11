Tunisie: L'encombrant Marco Simone

Le CA continue de manger son pain noir sans même avoir rencontré les gros bras que sont le CSS, l'ESS et l'EST. Un portier inconsistant, une défense passoire, un milieu statique et une attaque famélique. Le CA n'a pas seulement touché le fond.

Il creuse encore ! On n'oubliera pas de sitôt le passage de Marco Simone au Parc A. Autant de Onze différents alignés en autant de rencontres. Les supporters clubistes ont de quoi rager!

Le coach lombard aura réussi le triste exploit de changer de composition d'équipe et de tactique comme il change de chemise.

Un laboratoire !

Jusqu'à ce jour, il aura testé, fait des essais, modifié, comme si le CA était un laboratoire avec des prospects permanents.

Et c'est dire combien la rupture s'imposait d'elle-même avec un entraîneur qui n'a jamais fait l'affaire. Cependant, avant de se rendre à l'évidence, Simone a tergiversé (quel toupet!). Et en marge du flop de Bizerte, l'Italien en a rajouté une couche: «Le CAB a remporté tous ses duels... Mon avenir au CA est entre les mains du bureau directeur (sic !)». Voilà pour la déclaration à chaud.

Mais après coup, en nocturne, Simone a clarifié sa position : «Le problème du CA est plus profond. Mais si l'exécutif entend mettre fin à notre collaboration, il n'a qu'à honorer ses engagements contractuels!». Bref, ça sonne comme une menace à peine voilée de saisir la Fifa même si, son avenant n'a pas été homologué par la FTF.

Sur ce, la déclaration de Simone n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Les dirigeants clubistes ont ainsi sauté le pas et décidé de mettre fin à son expérience à la tête du CA. Une relation devenue tumultueuse et même encombrante pour le bureau du club de Bab Jedid.

On parle d'un accord de rupture à l'amiable sur la base d'un règlement de ses arriérés en plus de deux mois de salaires en bonus. Mais attendons voir. Maintenant que Simone n'est plus sur un siège éjectable mais en transit, quel coach prendrait en main un groupe au plus bas ? Les noms de Montassar Louhichi et Skander Kasri ont certes été évoqués. Mais là, il s'agit d'entraîneurs qui ne sont pas libres de droit. Les prochains jours nous en apprendront davantage sur le successeur du Lombard.

Chenihi sur la liste des transferts

L'attaquant algérien Ibrahim Chenihi pourrait quitter le CA dès l'ouverture de la fenêtre hivernale des transferts. Courtisé en Algérie et par des clubs de D2 française, le buteur clubiste pourrait obtenir son bon de sortie et décharger ainsi le CA d'une quote-part de ses émoluments.

Depuis quelque temps, Chenihi est en chute libre volet rendement. Son départ coule de source.