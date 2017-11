Tunisie: Ça se complique !

Entrevoir le bout du tunnel

On sait bien que le parcours reste long et l'espoir est permis. En revanche, on constate qu'au rythme où vont les choses, la situation se complique de plus en plus, puisque l'écart se creuse davantage d'une journée à l'autre entre les clubs du bas du classement et les autres.

L'espoir reste lié au mercato. L'ESZ devrait renforcer son effectif par deux ou trois attaquants. De plus, des éléments comme Hatem Slama et Ghaïth Maâroufi ne devraient pas être marginalisés. Du pain sur la planche pour Rached. Les supporters sont appelés à soutenir l'équipe, à Zarzis et ailleurs, beaucoup plus qu'avant pour espérer voir le bout du tunnel dans les plus brefs délais.