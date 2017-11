Tunisie: La 32e édition pour préparer la 33e !

Et cette année sera le prélude de celle qui verra une compétition tunisienne faire son entrée au sein du calendrier international.

C'est dire que la 32e édition doit être organisée dans les règles de l'art. Nonobstant le concours de la FTA qui, en principe, désignera ses juges arbitres et officiels, la Comar pourra compter sur un parcours parfait que le nouvel itinéraire a rendu encore plus attrayant et plus prestigieux. Les organisateurs ont en effet réussi à avoir un passage au sein de la capitale de la Tunisie moderne pour aller ensuite rejoindre la capitale punique...

Un parcours captivant

Carthage a été, en effet, judicieusement, associée à cette trente-deuxième édition et comme nous l'avions signalé, c'est tout un symbole.

Cette initiative sera sans aucun doute un effet d'appel qui motivera les différentes parties prenantes. Sans être prétentieux, nous pourrions compter sur une participation étrangère beaucoup plus importante pour deux raisons au moins.

D'abord, le parcours captivant, qui a mis des années pour être tracé avec autant de soin et de conviction, et ensuite le changement de date prévu, une fois entrés dans le calendrier international. Ce sera au mois de mars ou d'avril qu'aura lieu cette fameuse 33e édition. Les choses seront plus précises une fois que la Fédération Internationale aura arrêté son calendrier.

Serait-ce un championnat de Tunisie ?

C'est la question que l'on se pose, car, au moment où nous mettions sous presse, aucune information n'est parvenue de la part de la Fédération Tunisienne d'Athlétisme. Il est possible que les délégués, qui assisteront aujourd'hui à la conférence de presse devant avoir lieu dans un hôtel de Tunis, apportent la nouvelle et nous espérons que ce sera positif.

Il faudrait justement que la FTA encourage ce genre d'initiatives et renforce les organisateurs, qui ne demandent rien, par des actions à même de consolider le prestige du pays et à offrir une bonne occasion aux athlètes d'avoir un objectif. Un titre national est une bonne motivation.

Nous y reviendrons en temps utile.