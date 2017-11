Tunisie: Les yeux dans les Bleus

Apprendre à voyager...

Sur les six matchs disputés hors de ses bases, les «Bleus» ont réussi trois victoires, deux nuls et concédé une défaite face au champion sortant, l'EST, et qui a fait couler beaucoup d'encre en raison de la prestation flottante de l'arbitre.

Cela dit, les coéquipiers de Hichri, le métronome de cette équipe, sont en train de confirmer qu'ils savent voyager. En effet, leur force de caractère et leur état d'esprit leur ont permis de s'imposer en alliant la manière à l'efficacité. Hormis le match face au CSS soldé par un nul vierge, ils ont marqué des buts à tous leurs adversaires, ce qui est de bon augure puisque Anan, Ben Hassine, Essifi et Kabbou se sont bien illustrés par leur vivacité et surtout leur sens du but.

Ce tempérament offensif, le principal atout de Kasri, commence à bien fonctionner permettant à l'équipe de constituer un vrai outsider de notre championnat qui souffre énormément du problème de concrétisation. En conclusion, l'USM est sur la bonne voie et est en train de réaliser un bon parcours en attendant confirmation dans le reste de la compétition qui est encore longue. A Kasri et son staff technique de poursuivre le travail dans la quiétude et la sérénité pour espérer atteindre les objectifs fixés à la veille de la saison.