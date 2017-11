Tunisie: Avantage pour les Tunisiens !

C'est vraiment inouï pour nos arbitres et notre arbitrage, habitués à être présents aux… Plus »

Avec une équipe rodée et qui compte sur des joueurs de métier comme Sélimène, Chennoufi, Ben Romdhane et Knioua, se maintenir dans un palier de performance est une obligation. Le champion d'Afrique en titre ne devrait avoir aucun souci pour enchaîner trois victoires.

Une chose est sûre, athlétiquement, nos joueurs se trouvent dans une phase ascendante et en pleine possession de leurs moyens. Leur fraîcheur physique sera leur premier atout. Après trois semaines de long travail et de matches amicaux, l'équipe de Tunisie aura un avantage athlétique et tactique sur ses adversaires. La victoire sera le premier objectif pour se mettre à l'aise, mais bien jouer et convaincre restent aussi deux objectifs primordiaux.

