Cote d'Ivoire: La maturée des clubs saluée

Football : La maturée des clubs saluée

La rencontre entre la Fédération ivoirienne de football (Fif) et les clubs, mardi dernier, à la maison de verre de Treichville, s'est déroulée dans la discipline, la fraternité et la convivialité.

Contrairement à ce que d'aucuns prédisaient, il n'y a pas eu de tension entre Augustin Sidy Diallo, le patron du football ivoirien et les dirigeants de club qui ont effectué nombreux le déplacement. Les échanges ont été francs et chacun est sorti de la salle satisfait. «Le président Sidy nous a entretenus sur l'actualité sportive, notamment l'élimination des Eléphants du Mondial 2018 et le limogeage du sélectionneur Marc Wilmots.

Nous lui avons exprimé notre soutien dans cette période de déception où il y a beaucoup de ragots. En tant que dirigeants de club, nous savons faire la part des choses. Nous estimons que l'élimination de l'équipe nationale n'est pas un motif valable pour réclamer la démission du président Sidy», dixit Yssouf Diabaté, président du Sporting club de Gagnoa.

Certains de ses collègues dont Alexis Vagba (Africa) sont du même avis et demandent que l'on dépassionne le débat pour préserver l'intérêt général du football ivoirien. Une façon d'interpeller les « dissidents » qui se sont retrouvés, mercredi, à la mairie d'Adjamé, pour désapprouver la gestion de Sidy et réclamer son départ.

Oui, à l'analyse, nous pouvons affirmer humblement que la majorité des clubs a gagné en maturité et compris qu'il est temps de taire les querelles de personnes, de mettre fin aux procès d'intention etc., après un échec (si douloureux soit-il) pour s'asseoir autour d'une table et tirer les leçons de cette déconvenue.

N'est-ce pas que la vie est faite de hauts et de bas ? Hier, le football a procuré un immense bonheur au peuple ivoirien. Aujourd'hui, la tristesse est grande. Pour rappel, Sidy, à la tête de la Fif, a remporté deux Can (cadets en 2013 et seniors en 2015), sans oublier la qualification des Eléphants pour la phase finale du Mondial 2014 au Brésil et la finale de la Can perdue en 2012, au Gabon, face à la Zambie, aux tirs au but.

Dans le cadre du Chan, les Eléphants locaux ont été médaillés de bronze, en 2014, au Rwanda. Par ailleurs, sous la férule de l'enfant de Djékanou, les clubs de Ligues 1, 2 et D3 bénéficient respectivement d'une subvention annuelle de 75 millions, 20 millions et 15 millions de FCfa. Sidy a aussi mis à exécution l'un de ses projets de campagne : l'assurance -maladie qui fonctionne depuis quatre ans couvre tous les clubs affiliés à la Fif.

Pour revenir à la sélection nationale, après l'échec à la Can 2017, au Gabon, Sidy, dans l'espoir d'avoir une équipe conquérante, a fait appel au Belge Marc Wilmots à la tête de l'encadrement technique des Eléphants. Malheureusement, ce fut la désillusion. La Côte d'Ivoire n'a pu se qualifier pour la phase finale du Mondial, après y avoir été présente trois fois successivement (2006, 2010 et 2014).

Et c'est le Maroc qui, après vingt ans de dur labeur, retrouve le grand rendez-vous planétaire, sans connaître la moindre défaite (trois victoires et trois nuls) ni encaisser le moindre but.

Le Sénégal a pratiquement connu la même trajectoire. Il s'offre la qualification pour le Mondial, seize ans après sa première participation (2002). Et c'est là tout le charme de la balle ronde. Les uns et les autres doivent donc comprendre cela et faire preuve de bon sens, surtout que dans le cas des Eléphants, Sidy, avec humilité, a reconnu qu'il s'est trompé en recrutant Marc Wilmots, avant de présenter ses excuses à ses mandants, mardi, au cours de la rencontre.

Comme le conseille le lieutenant-colonel Mamadou Koné (président de la Soa), il faut que ce type de rencontres se tienne souvent pour éviter les incompréhensions (source de clash) entre la Fif et les clubs. Balle à terre donc et que la sagesse habite tout le monde !