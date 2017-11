Congo-Kinshasa: Lutte contre le SIDA - Journée porte ouverte sur la maladie le 1er décembre

« Seigneur Notre Dieu, toi qui donnes la paix et qui est la paix en personne. Tu n'habites pas où se trouve… Plus »

Aujourd'hui, 40% des personnes porteuses du VIH, soit plus de quatorze millions, ne connaissent pas leur statut. Nombre d'entre elles sont exposées à un risque élevé d'infection par le VIH et se heurtent souvent à des difficultés pour accéder aux services de dépistage existants.

Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, publié l'année dernière sur la situation du sida dans le monde, l'insuffisance du nombre de diagnostics du VIH dresse un obstacle majeur à la mise en œuvre de la recommandation de cette institution mondiale qui préconise de proposer le traitement antirétroviral à toute personne séropositive. Le rapport indique que plus de dix-huit millions de séropositifs sont actuellement sous traitement antirétroviral et qu'un nombre équivalent ne peut toujours pas avoir accès au traitement, une majorité d'entre eux ignorant leur statut au sujet du VIH.

Pour marquer d'une pierre blanche cet événement, le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS) organisera une exposition à son siège, dans la commune de Kasa-vubu. Au programme, la pose des stands d'informations, des séances de dépistage volontaire, de distribution des préservatifs masculins et féminins. Il est aussi prévu la diffusion d' un film documentaire sur le VIH/sida et l'adhésion aux antirétroviraux. Le PNMLS va ainsi profiter de cette journée pour donner à la communauté des informations nécessaires en vue de renverser la tendance de ce fléau qui est une véritable menace pour le pays, car les défis sont énormes, notamment en ce qui concerne le dépistage et l'accès au traitement.

