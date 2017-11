Cote d'Ivoire: Modernisation de l'Administration/Abinan Kouakou - "Nous allons révolutionner cette administration"

Le ministre de la Modernisation l'administration, de l'Innovation du service public était le premier invité de la « Matinale de la modernisation ».

La modernisation et l'innovation pour que l'administration publique soit celle de « la célérité, de la transparence, de l'impartialité » seront faites. Le ministre Pascal Abinan Kouakou qui en a la charge en prend l'engagement et annonce la couleur. « Nous allons révolutionner cette administration parce que nous avons le soutien du Président de la République », a-t-il dit, entre autres.

Il a dévoilé hier son programme d'action à l'occasion de la Matinale de la modernisation, une plate-forme de communication mise en place par la direction de la communication de son ministère. Thème de la rencontre : « Les enjeux et perspectives de la modernisation ». Il entend mettre tout en œuvre pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des services publics. Et ce sera « grâce aux solutions innovantes développées ».

Dans le processus, la numérisation occupe une place prépondérante. Il s'agit, explique le ministre, d'accélérer la mise en place de l'administration numérique, où l'accent sera mis sur la dématérialisant des procédures. L'objectif final, annonce-t-il, est la création d'un guichet unique de l'administration publique qui sera la seule interface entre l'administration et les usagers.

La modernisation de l'administration, c'est aussi le respect de l'éthique et de la déontologie du service public. Les agents sont donc appelés à s'y conformer. La sensibilisation à cet effet sera de mise, « afin de garantir la bonne manière de servir, garante de la fiabilité et crédibilité de notre administration publique », fait savoir le ministre. Les réfractaires seront tout simplement sanctionnés, dit-il.

Toujours concernant les agents, le ministère de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public entend contribuer au professionnalisme dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l'État. Ainsi, à l'image du secteur privé, l'administration publique devra faire, entre autres, de la démarche qualité une de ses préoccupations.

Une large place sera faite à la simplification des formalités et des procédures administratives... Tout ceci, pour en arriver à « une administration compétitive, aux normes internationales ». « Une administration attractive à laquelle le fonctionnaire est fier d'appartenir ». Et qui privilégie l'intérêt de l'usager, en appelle le ministre. Il s'agit, insiste-t-il, « d'inculquer une culture de redevabilité aux agents publics envers les usagers de l'administration ».

D'où le projet de mise en place d'une charte de l'accueil dans les services publics. Ces mesures ne sont que quelques-unes parmi une kyrielle que le ministre de la Modernisation de l'administration et de l'innovation du service public a annoncées hier.

Pour « l'avènement d'une administration publique crédible parce que cohérente, juste et équitable dans son organisation et son fonctionnement... une administration qui soutient durablement et valorise l'action de l'État (... ) ». Et celui qui ne comprendra pas que le temps est venu de se mettre à l'heure de la modernisation n'a pas sa place dans l'administration, prévient le ministre. Parce que « le temps des bricolages est fini ! ».

Fer de lance

Le ministère a mis en place un organe chargé de mener la modernisation : la Commission nationale de la modernisation. Composée des ministères techniques, ce sera « le fer de lance » des programmes.

A côté de cette commission, une autre, l'Observatoire du service public (Osep), vient d'être créée. Grâce à un centre d'appels, son rôle est de recueillir les plaintes des usagers et de les satisfaire par des réponses apaisantes. Le but poursuivi à travers cette structure de veille est de travailler à une image positive de l'administration.