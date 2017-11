Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - Un nouvel entrepôt pour les paysans de Luzumu

Dans le domaine commercial, la Faplu motive les regroupements des produits dans les CVD afin d'être rachetés et commercialisés à des prix rémunérateurs. Le bénéfice produit sert à financer les dépenses de fonctionnement et à le redistribuer aux CVD-membres, au prorata des transactions faites.

Cette organisation paysanne a mené plusieurs activités, notamment la sensibilisation et la mobilisation de la population à adhérer dans les CDV membres ; la distribution des semences de bonne qualité aux CDV et ménages membres; le suivi de proximité des activités agricoles initiées par ses membres.

Créée en juin 2016, la Faplu est une organisation de base de second degré ayant pour but d'appuyer les douze comités villageois de développement (CVD), dans le cadre du programme de sécurité alimentaire piloté par la CDS Kisantu, avec l'appui technique de Caritas Congo Asbl. Elle vise à faciliter le regroupement des CVD à réfléchir sur leurs problèmes et à en trouver des solutions appropriées ; assurer la commercialisation des produits agricoles à des prix rémunérateurs ; défendre des intérêts des CVD et des communautés dans lesquelles ils évoluent.

Freddy Masakidi a précisé que c'est dans le cadre de la 3e stratégie d'intervention que s'est faite l'inauguration de cet ouvrage, construit à la demande de la Faplu, avec le partenariat de la Caritas Norvège, sur financement de Norad. Le président de la Faplu, M.Lutunda, a remercié la Caritas Congo Asbl et son partenaire la Caritas-Développement-Santé de Kisantu pour cet «ouvrage important construit au profit de la population paysanne, pour la relance des activités agricoles de la contrée, base du modernisme pour un développement harmonieux et intégral de la population paysanne qui en est la première bénéficiaire ».

Ce programme se fonde, a fait savoir Freddy Masakadi, sur huit axes stratégiques, à savoir l'amélioration de la sécurité alimentaire, la restauration de l'environnement, l'amélioration de la commercialisation, la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie dans les milieux paysans, l'amélioration de leurs connaissances en matière du VIH/sida, la promotion du genre dans les milieux paysans, l'amélioration de gestion des conflits dans ces milieux et le renforcement de Caritas dans son leadership pour un plaidoyer dans chaque milieu où elle travaille.

Cet entrepôt de la Faplu comprend également une salle de réunion et un bureau administratif. Sa construction s'inscrit dans le cadre du Programme quinquennal (2013-2017) d'appui à la sécurité alimentaire dans les diocèses de Kindu, Kisantu et Kongolo, financé par l'Agence norvégienne de développement international (Norad), à travers la Caritas Norvège.

L'inauguration de l'entrepôt de la Fédération des agriculteurs paysans de Luzumu (Faplu) à Banna ( 28 Km de la ville de Kasangulu) dans la province du Kongo central. Intervenant à cette occasion, le chargé de Programme de sécurité alimentaire de la Caritas-Développement-Santé (CDS) de Kisantu, Freddy Masakadi, a indiqué: « Cet ouvrage vient résoudre le problème de stockage des produits agricoles et contribuer ainsi à l'amélioration de la sécurité alimentaire qui est notre défi majeur. Il va aussi aider les paysans à stocker les produits agricoles dans de meilleurs conditions et les normes requises».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.