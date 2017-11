Tunisie: Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras !

Elle est revenue peu à peu dans la partie grâce à la bonne organisation de ses joueurs dans l'aire de jeu et surtout grâce à un bon Laâouichi qui a su tenir en respect ses adversaires durant la rencontre.

Plus on avançait dans le match et plus les protégés de Kaderi prenaient confiance en leurs moyens. Avec l'incorporation en cours de jeu de Bouguerra et de Abbès, les Aghlabides ont animé leur compartiment offensif.

Solidité défensive

Pour leur part, les Zarzissiens ont montré qu'ils étaient très appliqués et qu'ils savaient remonter le ballon progressivement de la défense à l'attaque en passant par l'entrejeu.

Ils ont réussi à pénétrer facilement dans la surface des 16 mètres des Aghlabides, notamment lors du dernier quart d'heure. En revanche, les Adala, Mecharek et Boussif n'ont pas trouvé des solutions face à la solidité de la défense aghlabide.

Les occasions de but ne se comptaient plus, tellement la défense aghlabide était devenue prenable et commettait des erreurs. Et si la Chabiba a évité la défaite, c'est parce que Kalaï était là pour une énième fois! Et Jalel Kaderi de souligner : «Nous n'avons pas présenté un rendement offensif à cause du manque de solutions en attaque. Mes protégés ont réussi à gérer les conséquences du match malgré l'envie des locaux. Il est vrai que nous avons gagné un point en déplacement mais cela ne doit pas cacher les lacunes du groupe. Nous devons continuer à travailler et penser aux prochaines rencontres».

Revoilà Abbès

Au début de cette saison, l'attaquant Alaâ Abbès n'a pas réussi à convaincre le staff technique. Il a continué à travailler pour retrouver la forme. Avec l'arrivée de Kaderi, il a repris progressivement confiance en ses moyens. Face à l'ESZ, il a participé au cours de la seconde phase du jeu. Il assuré un rôle important en attaque en l'absence de Salhi. Cette bonne prestation est rassurante pour le coach aghlabide à cause de la modestie des solutions en attaque.