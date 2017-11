Cote d'Ivoire: Conférence annuelle du Ricom

Et ailleurs, on vous envoie au diable ! Au diable, vous êtes descendus aux enfers ! Aux enfers, oh, vous allez… Plus »

Agnès Kraidy, journaliste, s'est prononcée sur le thème : « Le porte-parolat et la prise de parole en public ». Selon elle, le porte-parole a un rôle éminent au sein d'une entreprise. Aussi, pour intervenir en public, il faut avoir les qualités, notamment la maîtrise de soi, la bonne posture, une bonne diction et tenue. « Le porte-parole dans une entreprise ne prend pas la place du manager. Mais il l'accompagne dans sa mission de gestionnaire. C'est pourquoi, nous devons donner une place honorable à un porte-parole au sein de nos entreprises. Car parler en public est un art », a-t-elle dit. Elle n'a pas manqué de préciser que le porte-parole doit avoir la maîtrise de la parole. Car n'est pas porte-parole qui veut.

Le premier conférencier, Désiré Kouamé Kouoa-Bilé, économiste comptable et chercheur libre en Anthropologie culturelle, s'est prononcé sur le thème : « La dimension culturelle africaine de la fonction de porte-parole ». Selon lui, il y a deux espaces coutumiers dans lesquels intervient un porte-parole : chez les Atchan et les Manding pour parler de Djéli ou Yamakala. « Dans nos sociétés traditionnelles, le porte-parole joue un rôle primordial. Il met ses qualités au service de la société. Car une société ou entreprise moderne a besoin d'un porte-parole », a-t-il indiqué.

Cette conférence a pour objectif stratégique de rehausser la fonction de porte-parole et de susciter la création de poste relatif à cette fonction au sein des entreprises et des institutions publiques et privées.

