Les autres ont été arrêtés au fil des attaques. Le plus gros coup de filet, c'était fin juillet, avec notamment l'arrestation d'un certain Ben Tshimanga wa Tshimanga, présenté comme le cerveau de toutes ces attaques. Il est là ce vendredi matin, en robe de prévenu et pantalon jaune. Il est présenté également comme un membre de l'UDPS, le parti d'opposition, ce que ce dernier avait nié catégoriquement.

Il y a d'abord la spectaculaire évasion de la prison de Makala en mai dernier. Puis, une série d'attaques sur des commissariats et enfin l'attaque en juillet dernier sur le marché central. Des événements qui avaient soulevé beaucoup de questions sur les intentions de leurs auteurs et qui ont frappé l'opinion.

