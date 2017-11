Burkina Faso: Affaire lookmann sawadogo - Le procès en appel a lieu aujourd'hui

En rappel, dans le procès retentissant qui s'en est suivi aux mois de juillet et d'août, les plaignants avaient été déboutés par le Tribunal qui avait décidé de la relaxe du journaliste au bénéficie du « doute ». Non satisfaits donc du verdict, les six hauts magistrats auraient interjeté appel depuis le 24 août, au moment où l'on s'y attendait le moins. Le procès en appel devrait avoir lieu du côté de Ouaga 2000, ce vendredi 24 novembre.

En effet, le journal révélait qu'un des membres était sous le coup d'une plainte déposée par un citoyen de Bobo-Dioulasso, relative à des faits de corruption supposée. Mais l'accusé s'était vu traîner au palais de justice et une somme à payer de 60 millions de F CFA lui avait été demandée par ses poursuivants pour dommages et intérêts.

