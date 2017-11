Cote d'Ivoire: Djéli - La transhumance de la mort

Et ailleurs, on vous envoie au diable ! Au diable, vous êtes descendus aux enfers ! Aux enfers, oh, vous allez purger votre peine de migrants ou de réfugiés. Les naufragés d'une vie.

Djéli: La transhumance de la mort

Le soleil de nos indépendances est couvert d'un gros nuage. Pour un bilan, la situation n'est guère reluisante. Oh oui, l'Afrique dans tous ses États. On a beau dire que le continent a pris son destin en mains, il y a des pans d'une déconfiture inouïe. La démocratie ? Bof, ça bouge pas dans certains pays ! Pour une marche, eh bien, on vous fera marcher à tous les coups.

Pour une revendication, on est enclin à vous dire qu'on fait pour le mieux pour vous. Vous n'êtes pas contents, allez vous faire voir ailleurs. Et ailleurs, on vous envoie au diable ! Au diable, vous êtes descendus aux enfers ! Aux enfers, oh, vous allez purger votre peine de migrants ou de réfugiés. Les naufragés d'une vie.

La méditerranée, c'est de la mer à boire ! Oh oui, vous êtes au creux de la vague. Vous avez du vague à l'âme, débrouillez-vous donc. Et si le cœur vous en dit, reprenez le chemin du retour. Retour au pays. Si vous persistez à y rester, vous êtes coincés dans une situation de non-retour. Enfermés, oui, pour vous faire payer le délit d'être noir. Dire qu'on a encore du chemin à faire pour recouvrer notre liberté !