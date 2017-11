Tunisie: Aucun Tunisien présent !

C'est vraiment inouï pour nos arbitres et notre arbitrage, habitués à être présents aux mondiaux. Ali Ben Nacer et Néji Jouini, pour ne citer que ces deux-là, ont marqué de leur passage la Coupe du monde, surtout pour le second et le fameux but de Maradona.

Maintenant, la Coupe du monde 2018 a ouvert ses bras pour l'équipe de Tunisie, mais pas à ses arbitres. En Afrique, 6 arbitres ont été retenus pour un stage à Abu Dhabi à côté d'autres arbitres représentant les 5 continents. La liste officielle et définitive sera révélée en janvier, même si des noms connus (surtout représentant l'Uefa) n'auront aucun souci pour passer.

Pour le continent africain, et c'est ce qui nous intéresse le plus, Mehdi Charef (Algérie), Malang Diedhiou (Sénégal), Bakary Gassaura (Gambie), Jihed Garicha (Egypte), Jany Sikazwe (Zambie) et Bamlak Tessema (Ethiopie) ont été retenus. Aucun Tunisien n'aura l'honneur de siffler et même de postuler à siffler un match au Mondial russe. Et c'est quelque chose de décevant et attendu en même temps.

C'est une juste récompense pour cette génération d'arbitres internationaux où l'on trouve Sadok Selmi et ses équipiers. Une juste récompense parce que les Selmi, Belakhouas, Kossaï et les autres arbitres tunisiens ont été si incompétents et si complaisants dans les matches du championnat qu'ils ont fini par perdre leur crédit en continent. Et même dans les stades avancés des compétitions africaines, nos arbitres ne font plus l'affaire. C'est le résultat logique du processus de dégradation de nos arbitres.

Personnalité faible, complaisance et surtout peu charisamatiques, c'est tout à fait logique que nos arbitres n'ont plus les qualités qu'on demande à un arbitre au Mondial. Ils ne sont même plus compétitifs à l'échelle africaine, chose qui veut tout dire. Ce serait sûrement un point noir pour un arbitrage tunisien pauvre techniquement et qui ne produit plus des hommes qui lui font honneur.