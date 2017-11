Burkina Faso: Visite d'Emmanuel Macron à Ouagadougou

Tout est loin d'être dit relativement au coup d'Etat du 15 octobre 1987 et les évènements qui s'en… Plus »

Pour cette raison, la CCVC a appelé les populations à sortir, à prendre position le long du cortège de Emmanuel Macron et à dénoncer la politique française au Burkina et en Afrique en général. Une politique qui, selon Dominique Yaméogo, est marquée par une ingérence à tous les niveaux.

Et quand on lui demande quelle appréciation il fait de la visite annoncée du président français, il répond qu'il n'en attend rien. « Si le président français vient ici, c'est pour venir exhiber l'impérialisme français », a-t-il spécifié avant de fulminer: « Ils viennent pour donner des ordres et faire la morale pour essayer de briser l'élan de la lutte des peuples africains et burkinabè pour l'émancipation ».

aujourd'hui. Ce sont ces enfants qui périssent en mer aujourd'hui... Nous dirions au président français que la politique française, depuis le colonialisme jusqu'aujourd'hui, est une régression marquée par une main mise et une répression contre les peuples africains dont le peuple burkinabè. Nous lui dirions que cela est inacceptable. Nous lui dirions que nous voulons une coopération vraie entre les peuples, entre les pays et dans le respect mutuel. Nous lui dirions qu'il faut quand même qu'il y ait de la considération pour les peuples africains ».

Des Burkinabè ont été amenés de force pendant la première et la deuxième guerre mondiale pour contribuer à libérer la France des griffes des nazis. Mais aujourd'hui, la même France rejette les enfants, les petits- enfants et arrière-petits-enfants de ces combattants, de ceux qui ont sacrifié leur vie pour qu'elle soit ce qu'elle est

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.