Mali: Agence Nationale de l'Assistance Médicale (ANAM) - Un budget de 2,8 milliards en 2017

L'Agence Nationale de l'Assistance Médicale (ANAM) a tenu le jeudi 23 novembre 2017, à la Maison des Aînées de Bamako, sous la présidence du ministre de la solidarité et de l'Action Humanitaire, M. Hamadoun Touré, en présence d'Amadou Traoré directeur général de l'ANAM la 13ème session de son conseil d'administration. La dite session était essentiellement budgétaire.

L'ordre du jour de cette session portait sur le compte rendu de la session précédente, le procès-verbal de la session précédente ; l'Etat de mise en œuvre des recommandations issues de la session précédente ; rapport financier 2017 à mi-parcours (rapport d'exécution du budget et l'état de réalisation des activités 2017 à mi-parcours). Pour le ministre, l'accès gratuit des plus démunis et autres catégories de personnes en situation difficile aux soins de santé est un défi permanent que son département doit de relever. Pour lui, la période de janvier à octobre 2017, l'ANAM a immatriculé 96 422 nouveaux indigents, dont 20 412 ont bénéficié de prestations médicales remboursées.

Il estime que 146 blessés de conflits armés dont 85 victimes des attentats terroristes contre le camp du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) de Gao et le Campement Kangaba, près de Bamako ont été pris en charge.

En outre, 71 054 personnes identifiées par les Associations de Santé Communautaires (ASACO) sont en cours d'immatriculation.

A ce jour, le nombre d'immatriculé au RAMED s'élève à 231 199 personnes parmi lesquelles 45 586 ont bénéficié d'une prise en charge gratuite.

A ses dires, le Régime d'Assistance Médicale, manifestation de la solidarité nationale à l'endroit des groupes les plus vulnérables, contribue à relever ce défi. Pour l'accomplissement de cette noble et exaltante mission, l'Agence Nationale d'Assistance Médicale, chargée de la gestion du RAMED, a initié et réalisé plusieurs activités de reconnaissance, d'enrôlement et d'immatriculation des ménages pauvres du Programme Jigisèmèjiri, de l'UNICEF et de l'Unité de Gestion du Projet de Lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées au Sahel.

Ainsi Le budget de l'ANAM est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de deux milliards huit cent trente-six millions deux cent trente mille deux cent onze francs CFA (2 836 230 211), contre deux milliards, cinq cent quatre-vingt-dix-sept millions deux cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois francs CFA (2 597 349 283) en 2016 après le collectif budgétaire, soit 9,19% d'augmentation.

Toutefois, il dira qu'en dépit de ces résultats, l'Agence Nationale d'Assistance Médicale reste confrontée à des difficultés de divers ordres. Au nombre desquelles, il a cité entre autres : la timide mobilisation des contributions des collectivités territoriales au financement du Régime ; de la rupture de stocks de médicaments en DCI au niveau de certaines structures sanitaires ; de l'accès à certaines localités du nord et du centre du pays en raison du contexte sécuritaire.

Poursuivant il rassure que pour y faire face, la Direction Générale de l'ANAM est en train d'élaborer des stratégies dont la mise en œuvre permettra d'insuffler une nouvelle dynamique au régime, a-t-il conclu.