Congo-Kinshasa: La Police MONUSCO redynamise son partenariat avec la Police Nationale Congolaise à Uvira

Le Responsable de la Direction générale de Migration DGM/Uvira dans cette réunion, a souhaité, l'appui en caméras de surveillance des postes construits par la MONUSCO, pour mieux surveiller les frontières. Il faut le rappeler, dans le cadre de la stabilisation, la MONUSCO a financé la construction de quelques ouvrages ou bâtiments devant abriter les services frontaliers dans la plaine de la Ruzizi, dont le bâtiment de la DGM au Beach RUBENGA, à Luvungi et celui de NYAMOMA, à l'Est de la cité de Sange.

Dans sa rencontre avec les membres du conseil territorial de sécurité, le commissaire général de la composante de la police MONUSCO, a été sollicité par l'administrateur du territoire a.i. d'Uvira, Sephanie Milenge Matundanya, pour l'installation d'autres postes de sécurité pour couvrir toute la cité d'UVIRA, « organiser des patrouilles mixtes de sécurisation PNC-FARDC-UNPOL-PAKBATT3 à travers les ruelles de la cité et le long de la Route nationale numéro cinq jusqu'au niveau de KAMANYOLA, 90 km au Nord de la cité d'Uvira, où les coupeurs de route, des cas d'enlèvements et des vols des vaches sont légion ».

Le commandant de District de la PNC Uvira, n'a pas manqué de souligner certaines difficultés logistiques, d'effectifs et de manque de formation dont souffre son unité surtout dans le contexte sécuritaire et politique actuel.

« Cette visite nous réconforte. Nous gérons en bon père de famille les motos mises en notre disposition. Certaines défaillances des policiers qui utilisent ces motos pour d'autres fins, nous les réprimons à la minute. Et malgré les difficultés rencontrées, nous ne pouvons que souhaiter, la poursuite, la redynamisation et l'amélioration de ce cadre de partenariat dans l'avenir. Il y a eu des avancées positives très remarquables que nous avons obtenues de la SOLIUV. »

Cette visite de terrain, la deuxième à Uvira en l'espace de six mois, a permis au commissaire général de la composante de la police MONUSCO de rencontrer respectivement les membres du conseil territorial de la sécurité d'Uvira, le commandement de la police nationale congolaise district d'Uvira ainsi que les casques bleus Pakistanais de la MONUSCO et le chef du sous bureau MONUSCO Uvira. Le commandant district PNC Uvira, le Colonel Gilbert SERUSHAGO, dira :

Une visite effectuée deux mois après une période difficile que connait la région d'Uvira et de Fizi, secouée par l'activisme des groupes armés, dont le plus actif est celui dirigé par le chef rebelle Amuri Yakutumba.

