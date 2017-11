Sénégal: Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale - « Il faut des moyens financiers importants pour lutter sérieusement contre les cancers »

De l'avis du ministre, si tous les pays de l'espace Uemoa sont, aujourd'hui, réunis à Ouagadougou grâce à la Première dame du Faso, c'est parce que cette dernière veut les aider à avoir une stratégie pour lutter contre cette maladie. Il a informé que le Sénégal a développé des stratégies dans le cadre du Plan national de lutte contre le cancer, lequel a abouti, selon lui, à un certain nombre d'actions dont la mise en place, dans les prochains mois, d'un Centre national d'oncologie évalué à environ 60 milliards de FCfa. Il sera érigé dans la nouvelle ville de Diamniadio et permettra aux patients de bénéficier d'une prise en charge pointue en matière de traitement des cancers.

Au terme des différentes présentations, M. Sarr a mentionné que les pays africains ont des points communs qui montrent que le cancer est un problème de santé publique et nécessite énormément d'efforts et de moyens. Il a noté que certains pays sont plus en avance que d'autres.

Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, prend part, aux côtés de ses collègues des pays de l'Uemoa, à Ouagadougou (Burkina Faso), à la rencontre technique régionale de lutte contre les cancers initiée par la Première dame du Faso, Mme Sika Kaboré. Il a été choisi par ses pairs pour modérer le panel où six pays de la sous-région ont fait l'état des lieux de leur lutte contre les cancers.

