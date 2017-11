Sénégal: Quai de pêche de Soumbédioune - Oumar Guèye veut la livraison de l'infrastructure en février 2018

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Guèye, qui s'est rendu au quai de pêche de Soumbédioune accompagné des agents de son ministère et des autorités administratives de Dakar, veut la réception du chantier au plus tard en février 2018. Il s'est félicité de la qualité et de l'avancement des travaux.

Après avoir fait un tour dans le quai de pêche de Soumbédioune, le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime se dit satisfait de la qualité et de l'avancement des travaux. Le quai est en chantier. Chaque jour, plus de 120 personnes y travaillent en permanence. En cette matinée ensoleillée du jeudi, les ouvriers sont à pied d'œuvre. La visite de leur hôte du jour, le ministre Oumar Guèye, ne les ébranle guère.

Certains poussent des brouettes remplies de sable ou de ciment. D'autres sont en train de mettre une dernière couche de ciment sur les bâtiments en phase de finalisation. C'est la course contre la montre pour respecter les nouveaux délais fixés par le ministre de la Pêche. Ce dernier veut la réception du chantier en février 2018. A cette date, il veut voir Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc et le président de la République Macky Sall venir ensemble inaugurer ce joyau qui, à son avis, sera un « modèle » en Afrique de l'Ouest.

Le respect des délais de livraison, Oumar Guèye y tient beaucoup. En faisant le tour du chantier, il a posé, à deux reprises, au directeur de Général entreprises (Ge) la question de savoir : « Quand est-ce que vous allez finir les travaux ? ». Mor Fall de répondre qu'en réalité, tous les travaux doivent être finalisés avant la fin du mois de décembre 2017. La réplique du ministre : « Terminez ce chantier pour que Sa Majesté et le président de la République puissent venir l'inaugurer ».

Au lieu de fin décembre, le ministre donne au chef du projet un mois supplémentaire. Car il veut qu'on intègre dans le chantier un réseau d'assainissement comme il a été prévu dans le plan initial. D'après Oumar Guèye, il y aura beaucoup de déchets solides et liquides avec les écailles, le sang de poissons dans ce quai. C'est pourquoi il demande à l'équipe dirigée par Mor Fall de réintégrer, dans le projet, la station d'épuration pour le tamisage et nettoyage de tout ce qui est déchet.

Selon lui, ce qui est arrivé au marché aux poissons de Pikine ne doit plus se reproduire. La question de la sécurité est aussi un point important, de l'avis du ministre de la Pêche. C'est pourquoi, il demande l'installation, dans le quai, d'extincteurs, de bouches d'incendies pour éviter, dans le futur, ce qui s'est passé au «Parc Lambaye» de Pikine.

Le ministre Oumar Guèye a rappelé, à la fin de sa visite, que le secteur de la pêche occupe une place centrale dans le développement économique et social du pays. Ainsi, avec le quai de pêche de Soumbédioune qui est une infrastructure moderne, le ministre informe qu'il y aura de nouvelles manières de traiter le poisson.

Dans ce quai qui a été réalisé grâce à la coopération marocaine pour un montant de 1,8 milliard de FCfa, il y aura une fabrique de glaces, des chambres froides positives à zéro degré pour la conservation du poisson, des salles de vente à la criée en plus des chambres froides négatives pour la conservation des flux de poissons.

Oumar Guèye note que le gouvernement est en train de développer les infrastructures de pêche. Selon lui, les quais de pêche de Yoff, de Ngaparou et de Potou sont déjà inaugurés et d'autres sont en construction, notamment ceux de Goudomp et de Bargny.