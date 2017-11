Afrique: Enquête de la FIJ - Une femme journaliste sur deux est victime de violence sexiste au travail

"Le fait que la parole des femmes se libère, sur les abus dont elles sont victimes, doit encourager la mise en place ou le renforcement de règlements, mais surtout leur mise en oeuvre, pour mettre fin aux violences et au harcèlement basés sur le genre. De manière plus large, là même où l'égalité salariale est garantie par des conventions collectives, une politique d'égalité en matière de promotion, elle aussi à l'abri du harcèlement, doit être activée, afin de venir à bout également de la violence économique dont sont victimes les femmes journalistes" a déclaré le Président de la FIJ, Philippe Leruth.

Le Secrétaire général de la FIJ, Anthony Bellanger, a déclaré: «Des conventions collectives sur le lieu de travail, des procédures de signalement rigoureuses et des actions contre les auteurs sont nécessaires de toute urgence pour combattre le terrible fléau de la violence sexiste au travail. Pour la FIJ et ses syndicats, s'attaquer à la violence et aux abus subis par les femmes journalistes tous les jours sur tous les continents sera une priorité majeure ".

Mindy Ran, Co-présidente du Conseil du Genre de la FIJ, a déclaré: «Les femmes journalistes de 50 pays racontent la même histoire: la violence sexiste dans le monde du travail est très répandue et la lutte menée contre elle est inexistante ou inadéquate dans pratiquement tous les cas. Nous devons agir urgemment pour traduire les auteurs en justice et donner confiance aux femmes journalistes afin qu'elles signalent de tels abus ".

Parmi les formes les plus courantes de violence sexiste subies par les femmes journalistes, mentionnons la violence verbale (63%), la violence psychologique (41%), le harcèlement sexuel (37%) et l'exploitation économique (21%). Près de 11% ont subi des violences physiques.

