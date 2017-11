Rwanda: Le pays veut accueillir des migrants africains maltraités en Libye

Depuis la diffusion de la vidéo sur le marché aux escalves, un premier groupe de 25 migrants, 15 femmes, six hommes et quatre enfants ont été évacué en direction du Niger. Selon des informations confirmées par nos confrères du journal Français, le Figaro, Paris devrait les accueillir au plus tard en janvier 2018. "L'enjeu maintenant est que d'autres pays, Européens, Américains, Canadiens, se joignent à cette démarche", a souhaité Pascal Brice, le Directeur Général de l'OFPRA, l'Office français de protection des refugiés, cité toujours par le Figaro.

Une arrivée qui pourrait aussi accroître les tensions sociales dans un pays déjà caractérisé par des inégalités entre la majorité Hutu et la minorité tutsie au pouvoir. Celle-ci a été la plus grande victime en 1994 d'un génocide qui a fait au moins 800.000 morts.

Comme on pouvait s'y attendre, l'annonce des autorités rwandaises n'est pas bien accueillie par les opposants en exil. "Vu la situation du Rwanda où la pauvreté est connue de tout le monde, malgré tout ce qu'on peut annoncer au grand public, vu la situation politique de la dictature qui nous empêche, nous-mêmes citoyens rwandais, de rentrer dans notre pays - et Kagame veut bien les prendre ! Il a sa compagnie qui tombe en faillite, Rwanda Air. Il trouve lui, du business. Ce n'est pas vraiment parce qu'il veut faire du bien à ces gens là", s'est plaint l'Abbé Thomas Nahimana, qui a été investi par le parti Ishema à la dernière élection présidentielle au Rwanda, avant d'être empêché d'atterrir à Kigali, en avril dernier.

Selon Frank Habineza, qui représenté son parti, les Verts, à l'élection présidentielle d'août dernier au Rwanda, "C'est une bonne chose d'accueillir les migrants parce que le Rwanda accueille beaucoup de migrants, beaucoup de refugiés du Congo, du Burundi." Selon lui les problémes seraient tout de même nombreux. "Mais je pense qu'on va travailler ensemble avec le HCR qui va nous aider. On va aussi chercher le soutien des autres organismes internationaux qui vont nous aider. S'ils trouvent une place pour dormir et quelque chose pour manger, le reste viendra ensuite", estime Frank Habineza.

"Etant donné la philosophie politique du Rwanda et notre propre histoire, nous ne pouvons pas rester silencieux quand des êtres humains sont maltraités et vendus aux enchères comme du bétail", a expliqué Louise Mushikiwabo qui fait aussi office de porte-parole du gouvernement rwandais.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.