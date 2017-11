Le 21 novembre 2017, des parties prenantes de haut niveau représentant les secteurs publics et privés du monde entier dans le domaine des radiocommunications se réuniront au siège de l'UIT à Genève, pour célébrer le 90ème anniversaire des Commissions d'études du Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R), appelées auparavant les Commissions d'études du CCIR (Comité consultatif international des radiocommunications).

Les Commissions d'études de l'UIT-R élaborent les bases techniques des décisions importantes prises aux conférences mondiales des radiocommunications tenues tous les quatre ans. Elles élaborent en outre des normes internationales (Recommandations), des Rapports et des Manuels sur les questions de radiocommunication.

Des activités très importantes sont en cours au sein des Commissions d'études de l'UIT-R et portent sur la 5G (IMT-2020), les montres pilotées par radio, les casques de réception radio ainsi que sur les équipements pour réseaux domestiques et réseaux d'entreprise, les systèmes de radiopositionnement pour la navigation, les systèmes de transport intelligents, les villes intelligentes, les technologies évoluées de télévision à ultra‑haute définition en immersion, les satellites d'imagerie de la Terre et de météorologie, les communications d'urgence et les systèmes d'alerte en cas de catastrophe.

Plus de 5 000 spécialistes venant d'administrations, du secteur des télécommunications et d'établissements universitaires du monde entier participent actuellement aux travaux des Commissions d'études de l'UIT-R sur des sujets tels que l'efficacité d'utilisation et la gestion des ressources spectre/orbites, la propagation des ondes radioélectriques et la définition des caractéristiques et de la qualité de fonctionnement des systèmes de radiocommunication de demain.