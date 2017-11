Togo: Une nouvelle étape dans la transformation économique du Togo

Le gouvernement a annoncé jeudi la création d'une ''Cellule présidentielle d'exécution et de suivi de projets prioritaires''.

Kezako ?

Les services de la présidence ont fourni vendredi une série de précisions.

L'enjeu majeur de création massive d'emploi trouve sa réponse dans une vision du développement non plus comme un plan de développement qui agrège les plans sectoriels mais comme un programme de transformation intégrant plusieurs projets phares dans les domaines stratégiques : industrie ; agriculture ; énergie ; santé ; éducation, souligne la note technique qui cite les agropoles, les parcs industriels et les projets de corridor logistique

Dans ce contexte, explique la présidence, la vocation de la Cellule est de concrétiser la vision ainsi développée et de lancer une nouvelle étape dans la transformation économique du Togo.

La Cellule assurera à la fois un rôle de suivi et de recommandation et vérifiera l'impact direct des différents projets sur les populations. C'est finalement le plus important.

Le gouvernement a décidé de se faire aider par The Tony Blair Institut For Global Change, une structure dirigée par l'ancien Premier ministre britannique.

Cet institut a développé une approche innovante dans l'accompagnement des Etats dans l'accélération de leur développement économique. Il dispose d'une expertise particulièrement importante en matière de gouvernance et d'efficacité de l'action publique, indique la présidence.

L'équipe dirigée par Tony Blair va apporter son assistance en matière de partage d'expérience, de mobilisation d'outils et de méthodes et la formation des analystes togolais qui appuieront le gouvernement sur trois axes majeurs : la promotion des investissements ; les réformes du climat des affaires et l'appui à l'opérationnalisation du Conseil.