Ile Maurice: Vacances scolaires - Il en faut peu pour être heureux

«Ce n'est pas seulement pendant les vacances que nous sommes ensemble. Même lorsqu'on sort de l'école, on joue», tient à préciser Kevin. Les amis, cousins et cousines attendent avec impatience le jour où ils iront à la mer, chose promise par les parents.

Plus loin, à Baie-du-Tombeau, dans la cour de la résidence NHDC, résonne le bruit des rires et des cris d'enfants. Ici, pas besoin de traverser le mur pour aller rejoindre ses amis. Vélos, ballons, cordes à sauter règnent en maître, les parents surveillent les petits garnements en discutant. «Dan sa gro soley midi lamem zot pou zwé», se lamente une maman.

Les quatre autres membres de la «tribu» ont pour noms Jefferson, Yann, Brice et Gregory. «De toute façon, il y a tellement de choses à faire ici que même si on n'a pas de bicyclette, ce n'est pas grave», explique Yann. Il a 11 ans lui aussi, il aimerait bien prendre des cours de batterie, mais n'a pas encore trouvé de prof. Brice, lui explique qu'il a un cousin qui est inscrit dans une école à Roche-Bois et explique à son pote qu'il devrait peut-être se renseigner.

Pour ces enfants de Batterie-Cassée, il en faut peu pour être heureux. Quelques amis, de l'imagination, une roue, des «kanet», un objet insolite et le tour est joué. Consoles, écrans et portables ne sont pas leurs meilleurs potes. Pas encore.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.