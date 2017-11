Angola: Les finances publiques considérées comme instrument essencial de l'Etat

L'Angola et l'Afrique du Sud entament des discussions officielles vendredi, à Pretoria, sous la direction des… Plus »

Au niveau microéconomique, a-t-il souligné, les impôts, les subventions et les dépenses de consommation publique influencent à grande ou à petite échelle, la production et la consommation de biens.

Tomás ULicny a tenu ces propos à la cérémonie de remise de certificat à 60 cadres des Ministères des Finances et du Plan des Pays de Langue Officielle Portuguaise(PALOP) et Timor Oriental qui ont suivi un cours de post-graduation en Finances Publiques.

D'après lui, les recettes, les dépenses et les dettes publiques sont des outils esentiels pour la stabilité macroéconomique, car elles aident à déterminer le taux d'inflation, déficit public et le niveau d'activité économique qui affecte les processus d'ajustement et de croissance à travers son influence dans les taux de consommation, dans les épargnes et dans l

