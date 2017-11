Mali: Trois Casques bleus et un soldat malien tués lors d'une attaque dans la région de Ménaka

Au Mali, trois casques bleus de la mission de l'ONU et un soldat malien ont été tués ce vendredi 24… Plus »

Durant sa mission, M. Baldo rencontrera les autorités maliennes, le corps diplomatique, des représentants de la MINUSMA et des agences de l'ONU, des défenseurs des droits de l'homme, et des organisations de la société civile.

« Des abus et des violations graves des droits de l'homme continuent en dépit de la signature de l'Accord pour la Paix et la réconciliation en juin 2015. Lors de cette neuvième visite, je vais porter une attention particulière à la situation des victimes, y compris les femmes survivantes de violences sexuelles, et à la question de l'impunité », a dit l'expert.

M. Annadif a salué « la bravoure de nos contingents et des FAMas dont l'engagement a permis de neutraliser plusieurs terroristes ». « J'en appelle à la vigilance, à la solidarité et à l'unité des Maliens pour faire face à la lâcheté de nos adversaires », a-t-il ajouté.

