Afrique: Le Sénégal intronisé N°1 en Afrique

C'est une première dans l'histoire du classement FIFA. Les Lions de la Teranga sont devenus les rois de l'Afrique. Les éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018, et leurs deux derniers succès face à l'Afrique du Sud, leur ont permis de dépasser toutes les autres sélections nationales. Immédiatement derrière le Sénégal, on retrouve la Tunisie puis l'Egypte. Les deux autres pays qualifiés pour la Coupe du Monde, le Maroc et le Nigeria pointent aux 5e et 8e places.

Si l'on fait un retour au classement du mois de septembre 2016 qui avait précédé le coup d'envoi du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et aussi la CAN Total Gabon 2017, on note qu'à l'époque le Sénégal était 3e derrière la Côte d'Ivoire et l'Algérie, la Tunisie 4e, l'Egypte 7e, le Maroc 10e et le Nigeria n'apparaissait qu'à la 14e place en Afrique. Le Nigeria a ainsi progressé de six places, le Maroc de cinq, l'Egypte de quatre, le Sénégal et la Tunisie de deux chacun.

TOP 10

1.Sénégal (23), 2.Tunisie (27), 3.Egypte (31), 4.RD Congo (36), 5.Maroc (40), 6.Burkina Faso (44), 7.Cameroun (45), 8.Nigeria (50), 9.Ghana (51), 10.Côte d'Ivoire (61)

(entre parenthèses le classement mondial)

La suite du classement

11.A mais aussi la CAN Total 2017lgérie (64), 12.Guinée (66), 13.Cap Vert (68), 14.Mali (72), 15.Ouganda (74), 16.Zambie (75), 17.Libye (77), 18.Afrique du Sud (81), 19.Bénin (82), 20.Guinée Bissau (88)