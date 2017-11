Maroc: Le théâtre national Mohammed V vibre aux rythmes africains du groupe "Jouvay Fest"

Le Théâtre national Mohammed V a vibré jeudi à des rythmes africains lors du spectacle du groupe "Jouvay Fest", et ce dans le cadre de la 4ème édition du Salon des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient "Visa for Music" qui prend fin le 25 novembre courant. Les mélomanes r'bati ont été gratifiés, à cette occasion, des chansons de "Jouvay Fest" qui rendent hommage à l'histoire et à la culture africaines et traitent de l'immigration et des relations humaines et matérielles, se basant dans leurs performances sur des percussions fabriquées notamment à partir de peau de vache.

Jouissant d'une grande expérience artistique grâce à leur participation à de nombreux carnavals mondiaux, les membres de "Jouvay Fest", qui sont originaires de Trinité-et-Tobago, ont séduit le public et les passants par leur uniforme aux couleurs africaines et par un ton musical spécial. La 4-ème édition de "Visa for Music" se poursuit avec des spectacles au Théâtre national Mohammed V, le Club café Renaissance et le Dhow de groupes venus de par le monde ainsi qu'avec des formations et ateliers au profit des jeunes musiciens.

Cette manifestation musicale vise à promouvoir la musique d'Afrique et du Moyen-Orient à travers le monde, à renforcer le rayonnement de la musique de cette région à l'échelle internationale, contribuer au développement du secteur culturel national, améliorer la situations de l'artiste des pays du Sud ainsi qu'à consolider les liens culturels Nord-Sud et Sud-Sud.