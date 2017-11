Cote d'Ivoire: Amélioration de la qualité des soins - Le centre TeleEcho ouvert à l'Insp

Il s'agit d'une initiative d'enseignement à distance par visioconférence élaborée par l'université de New Mexico aux Etats-Unis.

Le projet Echo (Extension for community healthcare outcomes) offre une opportunité de formation à distance et un mentorat supplémentaire pour le renforcement des connaissances et des aptitudes des prestataires (médecins et non médecins) avec pour effet de fournir des services de qualité aux personnes vivant avec le Vih/Sida.

Le lancement de la phase pilote et l'inauguration du centre TeleEcho ont eu lieu le lundi 20 novembre à l'Institut national de la santé publique (Insp), structure qui abrite la plateforme du projet. C'était en présence du directeur général de la santé, Pr Dagnan Simplice, qui représentait la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis, Katherine Brucker.

« Le gouvernement américain entend à travers la mise en œuvre de ce projet en Côte d'Ivoire, développer l'expertise locale par le renforcement des interactions entre les prestataires les moins expérimentés et les experts dans une relation de mentorat », a déclaré Katherine Brucker.

Il est financé à hauteur de 200 millions de F Cfa par le Cdc à travers le Pepfar (Plan présidentiel d'urgence contre le Sida du gouvernement américain) dans le cadre d'un accord d'assistance technique conclu avec la Fondation Elisabeth Glaser pour l'élimination du Sida pédiatrique, (Egpaf) . Le projet Echo s'inscrit dans la logique des alternatives efficientes de renforcement des capacités des ressources humaines soutenues par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Pour le directeur de l'Insp, Pr Dinard Kouassi, désigné point focal du projet, un tel outil permet d'améliorer la qualité des soins.

« Le Vih est la porte d'entrée. Le projet permettra d'atteindre très rapidement les objectifs fixés dans le cadre de la lutte. Cette plateforme servira aussi à améliorer la prise en charge de toutes les autres pathologies », a indiqué le Pr Dinard Kouassi.

« Un médecin d'Odienné par exemple, grâce à cette plateforme, peut maintenir son niveau de connaissance. Ce qui a forcément un impact sur la qualité des soins. Pour aller vers la suppression virale pour réduire la transmission », a renchéri le directeur pays Egpaf Dr Joseph Essombo.

Pour la phase pilote, six structures sanitaires ont été choisies : hôpital général de Port-Bouet, le Chr de Daoukro, le Chr d'Abengourou, le Chr de Yamoussoukro, Chr de Daloa, et celui de San Pedro.

Le Pr Dagnan Simplice a salué cette opportunité de formation offerte aux praticiens. Il a surtout insisté sur la maintenance et la bonne utilisation du centre TeleEcho.