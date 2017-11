Cote d'Ivoire: SARA 2017 - Appui à l'agriculture africaine pour la rendre plus robuste

Pour Sangafowa Coulibaly, l'Afrique est plus qu'un continent victime du changement climatique

Une agriculture durable bâtie sur des fondements solides, c'est ce à quoi rêve le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Mais pour y arriver, le ministre, par ailleurs président en exercice de la conférence de la Fao pour l'Afrique recommande que l'agriculture en Afrique soit soutenue par des engagements importants, afin de faire face aux changements climatiques, dont les effets affectent considérablement la production agricole. C'était lors de la journée de la France au Salon internationale de l'agriculture et des ressources animale (Sara 2017).

Pour Sangafowa Coulibaly, l'Afrique est plus qu'un continent victime du changement climatique, dont les conséquences néfastes sont visibles dans le secteur agricole. Pourtant, dit-il, le continent ne produit que 4% des émissions de gaz dans le monde.

Au cours de cette journée de la France, le ministre de l'Agriculture et du Développement rura avait à ses côtés l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson et le vice-président de l'Association pour le Développement des Échanges internationaux de Produits et Techniques Agro-alimentaires (Adepta), Stéphane Michel. Il a profité de leur présence pour dire qu'il faut un travail en synergie pour la mobilisation des ressources, afin de booster l'agriculture, réduire la malnutrition et la pauvreté.

L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a indiqué que son pays est solidaire du peuple ivoirien. Ajoutant que le partenariat France-Côte d'Ivoire couvre le secteur agricole, au titre du Contrat de désendettement et de développement (C2D). Dans ce contrat, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un soutien financier conséquent pour soutenir les programmes agricoles. « Plus de 131 milliards Fcfa sont consacrés au secteur agricole et rural ivoirien dans le C2D », a-t-il annoncé.