Maroc: Pour Löw, le Onze national peut créer la surprise au Mondial

Voici une déclaration qui est tout à l'honneur du Onze national. Le sélectionneur d'Allemagne Joachim Löw vient de faire savoir que l'équipe du Maroc est la meilleure des cinq sélections africaines qui représenteront le continent lors des phases finales du Mondial FIFA 2018 en Russie.

En étant retenu dans le quatrième chapeau lors du tirage au sort de la Coupe du monde prévu le 1er décembre prochain, le Maroc devra nécessairement affronter les grosses cylindrées du football mondial réparties notamment sur les pots 1 et 2. Et la National Mannschaft, tenante du titre, qui se trouve dans le premier chapeau pourrait fort bien hériter de l'EN qui, d'après Joachim Low, avait fait un probant parcours dans les éliminatoires, en dominant son groupe sans encaisser le moindre but.

Pour Löw, la surprise pourrait venir de l'équipe marocaine qui retrouve le Mondial après deux décades d'absence.

Il y a lieu de relever que si le sélectionneur allemand tient à cataloguer le Onze marocain parmi les équipes en mesure de créer des surprises, c'est que ça n'a jamais été gagné d'avance pour la Mannschaft devant les sélections maghrébines. L'Algérie et le Maroc s'entend, qui ont toujours vendu cher leur scalpe que ce soit lors des éditions de 1986 au Mexique ou 2014 au Brésil, sachant qu'en 1982, les Belloumi et compagnie avaient eu le dernier mot dans un match historique qui avait obligé par la suite la FIFA à programmer en simultanée les rencontres de la 3ème journée de la phase de groupe afin d'éviter tout arrangement entre sélections.

Comme précité, le Onze national figure dans le quatrième chapeau aux côtés des équipes de Serbie, Nigeria, Australie, Japon, Panama, Corée du Sud, Arabie Saoudite. Aussi selon les critères géographiques imposés par la FIFA en vue d'éviter des confrontations entre des sélections du même continent, exception faite pour l'Europe, l'EN ne devra pas rencontrer ses homologues de Tunisie, du Nigeria ou du Sénégal retenues dans le troisième chapeau. Lequel comporte également les formations du Danemark, de l'Islande, du Costa Rica, de la Suède et de l'Iran et l'une de ces cinq équipes jouera le Onze marocain qui s'est hissé au tout dernier classement FIFA pour occuper désormais le 40ème poste et le cinquième du continent

A titre de rappel, le chapeau 1 sera composé des sélections de Russie, d'Allemagne, du Brésil, du Portugal, d'Argentine, de Belgique, de Pologne et de France, alors que l'Espagne, le Pérou, la Suisse, l'Angleterre, la Colombie, le Mexique, l'Uruguay et la Croatie constituent le second chapeau.