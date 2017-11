Rwanda: L'hospitalité du Rwanda envers les migrants a des limites

Il faut aussi créer des conditions d'épanouissement politique. Car c'est le manque de liberté, mélangé à la corruption, au tribalisme et aux autres maux, qui nourrit les groupes rebelles, terroristes ou criminels, qui causent l'insécurité et la pauvreté surtout dans les pays du Sahel dont beaucoup de ces migrants sont originaires, et le besoin de ces jeunes gens d'aller voir si l'herbe n'est pas verte ailleurs. La solution à la question migratoire nécessite des réponses à la fois politiques et économiques. De simples annonces, qui ont tout l'air d'un markéting politique, ne sont pas de nature à changer quoi que ce soit à la dure réalité des migrants africains.

Même si le Rwanda avait les moyens de satisfaire ses migrants, le problème ne serait pas réglé. Non plus, les décisions des différents pays africains d'initier ou intensifier le rapatriement de leurs concitoyens bloqués en Libye, quoique salutaires, ne suffiront pas. Au-delà de l'urgence de sauver les migrants des mains des trafiquant, il y a nécessité de traiter les causes profondes qui poussent beaucoup de jeunes africains à quitter leurs pays. Les gouvernements africains ont la responsabilité de créer les conditions de prospérité qui pousseraient les jeunes africains à espérer un avenir meilleur sans être obligés de se jeter dans la gueule des esclavagistes.

L'hospitalité du Rwanda ne commence pas aujourd'hui. Le Rwanda a déjà proposé d'accueillir des migrants refoulés d'Israël. Le Rwanda accueille aussi beaucoup de réfugiés qui fuient l'insécurité et les persécutions dans les pays voisins, surtout des Burundais et des Congolais.

La décision du Rwanda est très généreuse, et elle montre que ce petit pays d'Afrique de l'Est se soucie du sort des Africains en détresse, malgré ses petits moyens.

By Jean-Marie Ntahimpera on 24 novembre 2017 - Suite au documentaire de CNN montrant des migrants africains vendus aux enchères comme esclaves en Libye, le Rwanda a déclaré qu'il est prêt à accueillir 30 000 migrants africains sur son territoire. Réaction qui a ses limites !

