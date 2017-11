Maroc: Une exposition photos contre la maltraitance des enfants

"Face à face pour les enfants du Maroc", est l'intitulé d'une exposition photos initiée à Agadir, par l'Association "Touche pas à mon enfant", pour sensibiliser contre les abus et la maltraitance des enfants sous toutes ses formes. L'exposition, dont le vernissage a eu lieu mercredi soir, est réalisée par le photographe français Farid Dms Debah qui raconte, à travers une soixantaine de portraits photos, en noir et blanc, de plusieurs célébrités du Maroc et de l'étranger, leur engagement pour la lutte contre ce fléau et la défense des enfants victimes de violence, d'exploitation et de négligence.

Parmi les noms photographiés figurent les comédiens marocains Mohamed Miftah, Younes Migri, l'Egyptien Hassan Housni ou encore Sofia Mountassir, Jérôme Anthony et Marc Levy de France. "Cette galerie de photos fait partie des actions de sensibilisation contre la pédocriminalité que notre association a l'habitude d'organiser. Elle met en lumière la position de plusieurs noms reconnus dans divers domaines qui ont accepté de prêter leur image à notre organisation et, par là, nous accompagner dans ce combat noble", a déclaré à la MAP la présidente de "Touche pas à mon enfant", Najat Anwar.

Lui-même membre de cette association depuis 2008, le photographe et réalisateur de cette galerie a indiqué que son objectif est de parler des actes de maltraitance et d'exploitation des enfants "d'une manière, non pas détournée, mais frontale"."J'ai eu l'idée de prendre en photos nombre de personnalités du Maroc et d'ailleurs et essayer de capter quelque chose d'habitude impalpable par rapport à ce phénomène", a-t-il souligné expliquant que les photos sont prises lors de séances où le sujet est abordé pour capter, à un moment, ce regard qui peut "exprimer de l'incompréhension, de la haine ou de la

tristesse... ".

A travers l'exposition, l'artiste dit espérer contribuer à promouvoir les actions de "Touche pas à mon enfant" contre les dangers portant atteinte à l'enfance, tant sur le plan physique ou psychologique. Le vernissage de l'exposition a eu lieu en présence notamment de plusieurs comédiens et réalisateurs marocains et étrangers qui participent au Festival international Cinéma et migration, qui se déroule actuellement à Agadir.