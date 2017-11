Sénégal: "L'étranger" et "Le docker noir" présentent des similitudes (enseignant)

La Campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles,… Plus »

"+L'étranger+ d'Albert Camus (paru en 1945) et +Le Docker noir+ de Sembène Ousmane (1956), sont écrits sur les bases d'un roman policier, où l'on a d'abord un délit commis par un personnage, un procès que lorsqu'on l'observe ; on y voit que les avocats ; les procureurs ont d'autres reproches à faire au coupable que les chefs d'accusation [...] et une peine sévère dans les deux cas", analyse Aetius Bassinta-Bouesso du cours Sainte Marie de Hann.

"Chez Marceau, remarque-t-il, c'est un peu différent, parce qu'il n'y a pas une problématique raciale, mais éthique et sociale. Le personnage se positionne en marge des règles éditées par la société et en ce sens, il est rejeté."

"Les auteurs peignent une société où on exclue la différence, c'est tout l'intérêt et l'actualité de ces deux romans qui posent une réflexion sociétale', a-t-il expliqué.

