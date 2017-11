Afrique du Nord: Abdelkrim Benatiq - La situation des Marocains détenus en Libye constitue une toute première priorité

«Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration fait une toute première priorité du cas des Marocains retenus dans les prisons libyennes».

Abdelkrim Benatik met ainsi un terme à ces rumeurs colportées par quelques sites. Il ajoute pour plus de précisions que son département traite ce dossier au côté d'autres institutions nationales et sans tapage avec le sérieux et la responsabilité requis, le but étant le retour de ces Marocains chez eux. Il y a, à cet effet, un contact permanent avec leurs familles en vue de les rassurer au mieux.

Le ministre chargé des MRE et des Affaires de la migration qui s'exprimait jeudi à Agadir, en présence de bon nombre d'avocats marocains d'ici ou résidant à l'étranger et en présence du ministre de la Justice Mohamed Aoujar, du président de l'Ordre national des avocats et secrétaire général du CNDH Mohamed Sebbar entre autres représentants d'organisations de la société civile et des droits de l'Homme et des autorités judiciaires et administratives, a assuré que le Maroc tient à suivre de près les développements de cet épineux dossier afin de parvenir incessamment à une heureuse issue.